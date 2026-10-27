Корецкий спрогнозировал, какой может быть сумма ущерба бизнесу от российских атак за год

Прямые убытки украинской экономики из-за потери имущества бизнеса в результате российских ударов с начала 2026 года превысили $7,7 млрд. До конца года эта сумма может возрасти до $10 млрд.

Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий в ходе 12-го Киевского международного экономического форума, передает РБК-Украина.

«Последствия существенные — более 7,7 млрд долларов по оценкам на текущий момент потерь. Уничтожено или повреждено более 1 млн квадратных метров разного типа недвижимости», — сказал он и добавил, что до конца этого года сумма потерь может возрасти до 10 млрд долларов.

В пресс-центре Кабинета Министров уточнили, что эти оценки касаются только основных средств, то есть имущества компаний. Они не учитывают косвенные потери, в частности невозможность продавать товары и другие последствия повреждения или уничтожения имущества.

Какие отрасли подверглись наибольшим разрушениям

Глава правительства отметил, что значительные разрушения получила энергетика, металлургический сектор, логистика, перерабатывающие предприятия, ритейл и другие отрасли.

Корецкий вспомнил, что из-за вражеского террора существенно уменьшился экспорт аграрной продукции через порты на Черном море.

«Учитывая эти убытки и эти удары, мы видим, что до конца года государственный бюджет недовыполнит свои планы на около 1,5 млрд долларов. Это базовый прогноз, который мы имеем на сегодняшний день», — добавил премьер оценку бюджетных потерь в этом году.

Правительство готовит льготные кредиты для крупного бизнеса

Для помощи бизнесу от обстрелов и развития новых проектов правительство запускает государственную программу льготного кредитования крупных компаний.

«С недавних пор правительство приняло решение, что мы будем выдавать крупному бизнесу около 2 млрд гривен в одни руки, для одной компании под льготную процентную ставку — около 10%», — сказал Корецкий.

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Глава правительства добавил, что остальные средства, которые будет нуждаться в конкретной компании под свой проект, государство сможет предоставлять по рыночной процентной ставке.

Корецкий пояснил, что на финансирование программ льготного кредитования бизнеса в бюджете 2026 было предусмотрено 18 млрд гривен, но есть необходимость поднять эту сумму до 22 млрд гривен.