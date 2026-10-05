Для бизнеса обновили руководство по компенсации ущерба от войны

Одна из главных рекомендаций бизнеса – не ждать, пока имущество будет повреждено

Комитет Ассоциации по восстановлению Украины совместно с компанией BDO в Украине подготовили четвертое издание практического пособия «Как действовать бизнесу в случае повреждения имущества вследствие вооруженной агрессии: пошаговый план 4.0». Документ актуализировали с учетом последних изменений в государственных программах компенсации и финансирования возобновления бизнеса, а также практических вопросов, возникающих у компаний при использовании этих механизмов.

Об этом сообщает Европейская бизнес-ассоциация.

Что изменилось

Одно из ключевых обновлений версии 4.0 относится к программам Экспортно-кредитного агентства (ЭКА). В частности, в пособии были учтены изменения, внесенные постановлением Кабинета Министров № 1157. Теперь к территориям, на которых бизнес может претендовать на компенсацию за поврежденное или уничтоженное имущество, включены Киев и Киевская область.

Также обновлен перечень имущества, охватываемого программой, и распространен механизм на отдельное движимое имущество во время транзита через территории повышенного риска. Кроме того, упрощены требования к документам: часть информации ЭКА может проверяться через государственные реестры.

Отдельно расширены возможности компенсации страховых премий за страхование от военных рисков. Максимальный размер такой компенсации увеличен с 3 млн до 5 млн грн в год.

При этом в рамках программы может быть застраховано имущество, в отношении которого бизнес имеет страховой интерес, в частности, арендованное.

Практические разъяснения для компаний

В четвертое издание также добавили практические разъяснения по результатам встречи EBA с Министерством экономики и ЭКА.

В частности, в руководстве изложено, нужно ли повторно подавать ранее поданные заявки, как добавить к заявке дополнительное имущество и какое имущество фактически может страховаться.

Также объясняется, как подтвердить право собственности и факт повреждения имущества, отслеживать статус заявки и какие документы необходимо подготовить для оценки ущерба.

Одна из главных рекомендаций бизнеса — не ждать, пока имущество будет повреждено. Для получения компенсации через Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) компания должна быть участником соответствующей программы уже к моменту инцидента: присоединиться после обстрела и претендовать на выплату задним числом нельзя. Единовременный взнос составляет 0,5% от заявленного предполагаемого ущерба.

Читайте также Кредиты до 1 млрд грн и страхование военных рисков: правительство обновило программы поддержки бизнеса

В руководстве советуют не начинать уборку или ремонт до детальной фиксации повреждений. Необходимо сделать общие и подробные фото, включить геолокацию, зафиксировать дату и время, а оригиналы файлов сохранить отдельно. Копий в мессенджерах недостаточно, поскольку они могут сжимать файлы, а сами фото и видео не рекомендуют редактировать.

Видео рекомендуют снимать одним непрерывным кадром: начать с общего плана здания и адресной таблички, а затем без пауз перейти внутрь помещения. Во время съемки следует назвать вслух дату, приблизительное время, адрес и описать повреждения.

Компании также советуют получить статус потерпевшей стороны в уголовном производстве. Важно, чтобы в материалах дела было прямо зафиксировано, что повреждение стало следствием вооруженной агрессии россии, а не только действий неустановленного военнослужащего. Это может иметь значение при дальнейшем взыскании убытков и использовании компенсационных механизмов.

Новые возможности финансирования восстановления

Еще один важный блок касается новых возможностей для среднего и крупного бизнеса. В пособии учтено постановление № 1156, которым расширен механизм компенсации процентных ставок на проекты по восстановлению и развитию топливной и складской логистической инфраструктуры, перерабатывающей промышленности и торговли.

Для возобновления производства предусмотрены гранты до 16 млн. грн., но не больше фактического размера ущерба. Также предприятия могут привлекать кредиты по программе «5−7-9%» на восстановление разрушенного или поврежденного имущества — до 150 млн. грн.

Для среднего и крупного бизнеса отдельно предусмотрена компенсация 5,5 процентных пункта от кредитной ставки. Минимальная сумма такого финансирования составляет 100 млн. грн., а для предприятий на прифронтовых территориях — 30 млн. грн. Общий лимит для группы связанных компаний может достигать 1 млрд. грн.

Читайте также Бизнес вынужден сокращать работников из-за атак рф

Еще одна возможность — обращение в международный Реестр ущерба через «Дію». Бизнес может заявлять не только стоимость поврежденных или утраченных активов, но и потерянную прибыль, полную потерю бизнеса и уже понесенные или будущие затраты на восстановление. Сам Реестр пока не производит выплаты — заявления должны стать основой для будущего компенсационного механизма.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что российские атаки на склады, распределительные центры и логистическую инфраструктуру отражаются на работе девяти из десяти украинских предприятий. 7% компаний понесли прямые потери, еще 41% — косвенные из-за перебоев со снабжением и роста цен. Еще 43% испытывают реальный риск.