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Кредиты до 1 млрд грн и страхование военных рисков: правительство обновило программы поддержки бизнеса

Кредит&Депозит
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Страхование военных рисков
Страхование военных рисков
Украинскому бизнесу расширили возможности государственной поддержки на фоне военных рисков. Речь идет о компенсации ущерба, страховых премий и льготном кредитовании для восстановления критической и производственной инфраструктуры, поврежденной в результате российской вооруженной агрессии.
Соответствующие решения Кабинет Министров Украины принял, внеся изменения в постановления № 1541 и № 594.
Со ссылкой на Министерство экономики и окружающей среды Украины рассказываем, какие изменения предусматривают обновленные механизмы поддержки и на каких условиях предприятия могут ими воспользоваться.

Что меняется в страховании военных рисков

По словам заместителя министра экономики и окружающей среды Украины Егора Перелыгина, стоимость страхового покрытия военных рисков на рынке сейчас составляет 5−15% страховой суммы. Для многих предприятий это значительная финансовая нагрузка. В то же время, в прифронтовых регионах и для отдельных секторов экономики такое страховое покрытие вообще невозможно приобрести.
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Обновленный механизм частичной компенсации страховых премий предусматривает:
  • расширение географии защиты — в территории повышенного риска включили Киев и Киевскую область;
  • уточнение условий компенсации для имущества, расположенного на этих территориях или осуществляющего через них транзит;
  • расширение защиты топливного сектора — покрытие распространяется не только на здания и оборудование АЗС, но и на резервуары для хранения горючего, топливо и транспорт для его перевозки;
  • расширение перечня имущества с учетом разных моделей его владения и страхового интереса предприятий.

Кредиты до 1 млрд грн на восстановление и устойчивость

Обновленное постановление № 594 позволяет предприятиям привлекать финансирование не только для восстановления поврежденных объектов, но и повышения их устойчивости. В частности, речь идет о строительстве подземных резервуаров и углублении технологического оборудования.
Поддержка предусмотрена для строительства и восстановления объектов распределенной генерации, топливной и складской логистики, предприятий перерабатывающей промышленности (КВЭД секции С), а также пополнения оборотного капитала предприятий оптовой и розничной торговли для восстановления утраченных товарных запасов.
  • Максимальная сумма кредита составляет до 1 млрд грн на предприятие с учетом связанных лиц.
  • Минимальный лимит — 100 млн грн, или 30 млн грн для проектов на территориях возможных или активных боевых действий.
Государственная поддержка предоставляется в виде компенсации 5,5 процентных пункта годовых от базовой ставки банка. В то же время, базовая ставка не может превышать 18% годовых.
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В Минэкономики отмечают, что этих изменений недостаточно, поэтому было предложено создать специальный бюджетный фонд для восстановления и компенсации убытков вследствие реализации военных рисков.

Что показал опрос бизнеса

Экспресс-опрос по механизму поддержки восстановления бизнеса показал, что 81% респондентов считают действующий лимит в 30 млн грн недостаточным. В то же время, 63% поддерживают уровень покрытия до $10 млн, а еще 24% считают достаточным покрытие до $5 млн.
Что касается источников финансирования государственной поддержки, 52% респондентов выбрали вариант, где НДС является одним из источников финансирования: 13% — НДС как единственный источник и 39% — НДС вместе с вкладами бизнеса.
В то же время 87% опрошенных выбрали модель смешанного финансирования фонда, в которую бизнес также вносит вклад: 48% поддержали вариант только с вкладами бизнеса, а 39% — комбинированный вариант.
Ранее мы сообщали, что один час простоя украинских предприятий из-за российских обстрелов может стоить экономике страны около 2 млрд грн.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
БизнесКредитыСтрахование
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