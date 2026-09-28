В «Дію» добавили проверку кредитной истории

В приложении «Дія» заработала функция, позволяющая получить кредитный отчет Украинского бюро кредитных историй (УБКИ) с помощью интеллектуального помощника Дія.AI. Это позволяет проверить собственные кредитные обязательства и выявить неизвестные займы или ошибки в кредитной истории.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
Пользователю достаточно попросить Дія. AI предоставить кредитную историю. Ассистент самостоятельно использует верифицированный налоговый номер (РНУКНП) и передает запрос партнерам. Вводить данные вручную или загружать сканы документов не требуется.
Воспользоваться функцией можно в мобильном приложении при доступе к интернету и после авторизации.
заказ — пользователь посылает запрос системе Дія. AI;
проверка — УБКИ анализирует базу данных и проверяет доступность бесплатного документа;
получение — приложение генерирует PDF-файл для хранения на устройстве;
напоминание — ровно через год система пришлет push-уведомление о возможности повторного безвозмездного запроса;
альтернатива — в случае технических сбоев помощник предложит перейти непосредственно на сайт бюро.
Бесплатный отчет доступен раз в год. Когда человек уже исчерпал лимит, ассистент подскажет дату следующей безвозмездной проверки.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что кредитная история является одним из ключевых факторов, которые банки и финансовые компании учитывают при принятии решения о выдаче займа. Для банка или финансовой компании кредитная история является одним из источников информации при оценке потенциального заемщика. Просроченные платежи, несвоевременно погашенный кредит или значительная кредитная нагрузка могут стать причиной отказа в кредитовании.