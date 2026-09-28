В «Дію» добавили проверку кредитной истории

Бесплатный отчет доступен раз в год

В приложении «Дія» заработала функция, позволяющая получить кредитный отчет Украинского бюро кредитных историй (УБКИ) с помощью интеллектуального помощника Дія.AI. Это позволяет проверить собственные кредитные обязательства и выявить неизвестные займы или ошибки в кредитной истории.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Пользователю достаточно попросить Дія. AI предоставить кредитную историю. Ассистент самостоятельно использует верифицированный налоговый номер (РНУКНП) и передает запрос партнерам. Вводить данные вручную или загружать сканы документов не требуется.

Воспользоваться функцией можно в мобильном приложении при доступе к интернету и после авторизации.

Как получить кредитный отчет через Дія. AI

Процесс состоит из нескольких этапов:

заказ — пользователь посылает запрос системе Дія. AI;

проверка — УБКИ анализирует базу данных и проверяет доступность бесплатного документа;

получение — приложение генерирует PDF-файл для хранения на устройстве;

напоминание — ровно через год система пришлет push-уведомление о возможности повторного безвозмездного запроса;

альтернатива — в случае технических сбоев помощник предложит перейти непосредственно на сайт бюро.

Бесплатный отчет доступен раз в год. Когда человек уже исчерпал лимит, ассистент подскажет дату следующей безвозмездной проверки.