0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько денег украинцы хранят в банках — свежие данные ФГВФЛ

Кредит&Депозит
146
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Вклады украинцев в банках выросли до 1,76 трлн грн
Вклады украинцев в банках выросли до 1,76 трлн грн
По состоянию на 1 сентября 2026 г. общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины составила 1 760,2 млрд грн. За август этот показатель вырос на 9,6 млрд. грн.
Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Сколько денег украинцы держат на депозитах

Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 сентября 2026 года:
  • вклады в национальной валюте — 1157,9 (+2,9 млрд грн за август 2026);
  • вклады в иностранной валюте — 602,3 млрд грн (+6,7 млрд грн за август 2026 г.).
Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 сентября 2026 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов — 11,8%. Сумма их вкладов в банках — 208,2 млрд. грн.
Место для вашей рекламы
На 1 сентября 2026 года распределение вкладов физических лиц в банковской системе по размерам выглядит так:
Размер вклада, грнСумма вкладов, %
от 10 до 200 000 грн25,61
от 200 000 до 600 000 грн20,82
от 600 000 до 1 000 000 грн10,59
от 1 000 000 до 2 000 000 грн12,88
от 2 000 000 до 4 000 000 грн10,62
от 4 000 000 до 5 000 000 грн2,85
свыше 5 000 000 грн16,63
Итого100
Напомним, ранее Finance.ua писал, что повышение учетной ставки Национального банка Украины 30 июля уже сказалось на стоимости гривневых сбережений. После ужесточения процентной политики часть банков, преимущественно небольших, начала повышать ставки по гривневым депозитам.
Также мы со ссылкой на председателя правления Глобус Банка Сергея Мамедова рассказывали, что начало осени станет для банковского сектора периодом повышенной чувствительности к экономическим факторам, однако резких изменений пока не ожидается.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Гарантирование вкладовДепозитыПерсональные финансы
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems