Вклады украинцев в банках выросли до 1,76 трлн грн

По состоянию на 1 сентября 2026 г. общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины составила 1 760,2 млрд грн. За август этот показатель вырос на 9,6 млрд. грн.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

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Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 сентября 2026 года:

вклады в национальной валюте — 1157,9 (+2,9 млрд грн за август 2026);

вклады в иностранной валюте — 602,3 млрд грн (+6,7 млрд грн за август 2026 г.).

Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 сентября 2026 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов — 11,8%. Сумма их вкладов в банках — 208,2 млрд. грн.

На 1 сентября 2026 года распределение вкладов физических лиц в банковской системе по размерам выглядит так:

Размер вклада, грн Сумма вкладов, % от 10 до 200 000 грн 25,61 от 200 000 до 600 000 грн 20,82 от 600 000 до 1 000 000 грн 10,59 от 1 000 000 до 2 000 000 грн 12,88 от 2 000 000 до 4 000 000 грн 10,62 от 4 000 000 до 5 000 000 грн 2,85 свыше 5 000 000 грн 16,63 Итого 100

Напомним, ранее Finance.ua писал , что повышение учетной ставки Национального банка Украины 30 июля уже сказалось на стоимости гривневых сбережений. После ужесточения процентной политики часть банков, преимущественно небольших, начала повышать ставки по гривневым депозитам.