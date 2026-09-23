Сколько денег украинцы хранят в банках — свежие данные ФГВФЛ
Сколько денег украинцы держат на депозитах
- вклады в национальной валюте — 1157,9 (+2,9 млрд грн за август 2026);
- вклады в иностранной валюте — 602,3 млрд грн (+6,7 млрд грн за август 2026 г.).
|Размер вклада, грн
|Сумма вкладов, %
|от 10 до 200 000 грн
|25,61
|от 200 000 до 600 000 грн
|20,82
|от 600 000 до 1 000 000 грн
|10,59
|от 1 000 000 до 2 000 000 грн
|12,88
|от 2 000 000 до 4 000 000 грн
|10,62
|от 4 000 000 до 5 000 000 грн
|2,85
|свыше 5 000 000 грн
|16,63
|Итого
|100
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