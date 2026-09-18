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Вкладчикам ликвидируемых банков выплатили 20,9 млн грн возмещения

Кредит&Депозит
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Выплаты вкладчикам
Выплаты вкладчикам
Вкладчикам ликвидируемых банков продолжают выплачивать гарантированные возмещения. За январь-август 2026 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил им 20,9 млн грн.
Только в августе вкладчики получили более 502 тыс. грн. гарантированного возмещения.

Сколько выплатили вкладчикам в августе

В августе 2026 года выплаты получили вкладчики шести ликвидируемых банков. Крупные суммы пришлись на вкладчиков Банка Михайловский, Мегабанка и Банка Форвард.
В общей сложности сумма выплат составила 502,1 тыс. грн. И распределилась она так:
  • АО «Банк «Финансы и Кредит» — 5,72 тыс. грн;
  • АО «ВТБ Банк» — 7 тыс. грн;
  • АО «МР Банк» — 8,21 тыс. грн;
  • АО «Банк Форвард» — 122,19 тыс. грн;
  • АО «Мегабанк» — 172,95 тыс. грн;
  • ПАО «Банк Михайловский» — 186,03 тыс. грн.

Сколько Фонд выплатил за все время

С начала работы Фонда сумма гарантированного возмещения вкладчикам достигла 105,1 млрд. грн. Выплаты получили все вкладчики, обратившиеся за возмещением — более 2 млн человек, или 96,1% вкладчиков банков.
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За период полномасштабной войны Фонд выплатил вкладчикам ликвидируемых банков 9,4 млрд грн гарантированного возмещения.
Фонд отмечает, что выплачивает гарантированное возмещение исключительно из собственных ресурсов. По состоянию на 31 августа 2026 года на его счетах было 58,5 млрд грн.
Начиная с 13 апреля 2022 года на время военного положения и в течение трех месяцев после его отмены действует 100% гарантия по вкладам. Она распространяется на срочные депозиты, а также денежные средства на текущих счетах физических лиц и ФЛП.
Получить гарантированное возмещение можно также через мобильное приложение «Дія».
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ФГВФЛБанки Украины
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