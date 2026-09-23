Что будет с деньгами, если банк обанкротится: 4 мифа, в которые до сих пор верят Сегодня 08:36 — Кредит&Депозит Банковский депозит

Хранить деньги в банке удобно, но вкладчику важно понимать не только условия депозита или возможную доходность. Не менее важно знать, как работает система гарантирования вкладов и что происходит с денежными средствами в случае проблем с банком.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц объяснил , как работает система защиты денежных средств, и разобрал четыре распространенных мифа вкладчиков.

Миф 1. Если у банка проблемы, деньги сразу исчезают

Реальность: проблемы банка не означают автоматической потери средств вкладчиком.

Система гарантирования вкладов предусматривает механизм защиты вкладчиков при выводе неплатежеспособного банка с рынка.

Миф 2. Фонд гарантирует только деньги на депозите

Реальность: гарантии распространяются не только на срочные депозиты.

Система касается средств физических лиц и физических лиц — предпринимателей, размещенных в банке, с учетом требований законодательства.

На момент военного положения Фонд гарантирует 100% средств физических лиц и ФЛП на текущих и депозитных счетах в банках.

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Миф 3. Несколько счетов в одном банке — это несколько отдельных гарантий

Реальность: при определении суммы возмещения средства вкладчика в одном банке учитываются в совокупности, а не отдельно по каждому счету.

Например, если у человека есть деньги на карточном счете, депозите и другом счете в одном банке, они не рассматриваются как три независимые гарантированные суммы.

Миф 4. О системе гарантирования нужно думать только тогда, когда у банка уже есть проблемы

Реальность: разобраться с гарантиями следует еще до размещения средств.

Перед открытием депозита или размещением значительной суммы ФГВФЛ рекомендует проверить, является ли банк участником системы гарантирования вкладов, а также ознакомиться с условиями продукта.

Это поможет выяснить, распространяются ли на средства гарантии, предусмотренные законом. Проверка занимает всего несколько минут.

Вкладчик также должен получить справку о системе гарантирования в день открытия счета или депозита.

В ФГВФЛ подчеркивают: финансово грамотный вкладчик должен обращать внимание не только на выгодность предложения, но и понимать, где хранятся его деньги, каковы риски и какие механизмы их защиты предусмотрены законодательством.