Что будет с деньгами, если банк обанкротится: 4 мифа, в которые до сих пор верят

Хранить деньги в банке удобно, но вкладчику важно понимать не только условия депозита или возможную доходность. Не менее важно знать, как работает система гарантирования вкладов и что происходит с денежными средствами в случае проблем с банком.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц объяснил, как работает система защиты денежных средств, и разобрал четыре распространенных мифа вкладчиков.
Миф 1. Если у банка проблемы, деньги сразу исчезают
Реальность: проблемы банка не означают автоматической потери средств вкладчиком.
Система гарантирования вкладов предусматривает механизм защиты вкладчиков при выводе неплатежеспособного банка с рынка.
Миф 2. Фонд гарантирует только деньги на депозите
Реальность: гарантии распространяются не только на срочные депозиты.
Система касается средств физических лиц и физических лиц — предпринимателей, размещенных в банке, с учетом требований законодательства.
На момент военного положения Фонд гарантирует 100% средств физических лиц и ФЛП на текущих и депозитных счетах в банках.
В ФГВФЛ подчеркивают: финансово грамотный вкладчик должен обращать внимание не только на выгодность предложения, но и понимать, где хранятся его деньги, каковы риски и какие механизмы их защиты предусмотрены законодательством.
В то же время, стоит отметить, что есть перечень условий, при которых Фонд не возмещает средства. Ознакомиться с такими условиями можно здесь.