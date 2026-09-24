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Правительство увеличило лимит льготных кредитов для «оборонки» в 5 раз

Кредит&Депозит
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Кредитование ОПК
Кредитование ОПК
Кабмин в 5 раз увеличил максимальную сумму льготного кредитования для украинских оборонных предприятий — со 100 млн до 500 млн гривен.
Об этом говорится в заявлении премьер-министра Сергея Корецкого.
По словам главы правительства, расширенная программа поддержки оборонно-промышленного комплекса позволит отечественным производителям существенно нарастить выпуск оружия и военной техники.

Каковы условия такого кредитования

Предприятия, выполняющие государственные оборонные контракты, смогут привлекать до 500 млн гривен на пополнение оборотного капитала.
Льготные ставки по таким займам составят от 5% до 10% годовых в зависимости от размера суммы.

Инвестиции и механизм финансирования

Отдельно правительство предусмотрело инвестиционные кредиты, необходимые для развития и модернизации производственных мощностей. Их оборонные предприятия смогут получать около 5% годовых.
«Цель — масштабировать производство и нарастить выпуск украинского оружия для фронта», — подчеркнул Корецкий.
Программа будет работать через Национальное учреждение развития. Для ее реализации будут привлечены средства, которые уже заложены в государственном бюджете.

Лизинг под 5% годовых для предприятий ОПК

Ранее в Минобороны писали, что предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса заключили первые 26 договоров в рамках государственной программы льготного финансового лизинга на общую сумму 91,2 млн грн. Программа позволяет производителям привлекать оборудование и другие основные средства по ставке до 5% годовых.
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Государственная поддержка снижает фактические расходы предприятия на уплату вознаграждения лизингодателю до 5% годовых: разницу компенсирует государство. Договором также может быть предусмотрена отсрочка лизинговых платежей сроком до 12 месяцев.
Воспользоваться программой могут предприятия, имеющие на дату заключения договора статус критически важных в сфере ОПК.
Также ранее сообщалось, что оборонные предприятия Украины формируют значительную часть рынка труда и создают серьезную конкуренцию для других работодателей. Средняя зарплата в ОПК в феврале составила 40 000 грн, что почти на 43% выше средней на рынке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
КабминМиноборониКредиты
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