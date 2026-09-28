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НБУ может начать снижать учетную ставку в 2027 году

Кредит&Депозит
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В октябре НБУ обновит макроэкономический прогноз
В октябре НБУ обновит макроэкономический прогноз
Большинство членов Комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка Украины считают, что регулятор сможет перейти к осторожному снижению учетной ставки только в 2027 году. В то же время, часть участников дискуссии допускает ее дальнейшее повышение, а один из членов КМП не исключает начала цикла снижения еще до конца 2026 года.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Когда НБУ может начать снижать ставку

Семь членов КМП считают, что повышение учетной ставки до 16% обеспечит достаточную жесткость монетарных условий. По их мнению, в ближайшие месяцы НБУ будет удерживать ставку на этом уровне, а в 2027 году сможет перейти к осторожному смягчению процентной политики по мере ослабления проинфляционных рисков.
Еще два участника дискуссии считают, что устойчивое ценовое давление и усиление среднесрочных рисков могут заставить НБУ скорректировать прогнозную траекторию ставки уже при обновлении макроэкономического прогноза в октябре. По их мнению, новый прогноз может предусматривать как минимум одно дополнительное повышение ставки. В то же время, они также ожидают перехода к смягчению монетарной политики в 2027 году.
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Лишь один из присутствующих членов КМП допускает более быстрый переход к снижению ставки. Он считает, что дезинфляционные факторы, связанные с ослаблением экономической активности, могут сильнее проявиться в ближайшие месяцы. В таком случае у НБУ будут основания вернуться к циклу снижения учетной ставки еще до конца 2026 года и продлить его в 2027 году.
В октябре НБУ обновит макроэкономический прогноз и комплексно оценит последствия ухудшения ситуации для инфляции и экономической активности, а также перспективы поступления внешнего финансирования. Результаты этой оценки учтут при определении дальнейшей траектории учетной ставки.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Национальный банк Украины 17 сентября повысил учетную ставку с 15,5% до 16%. В случае существенного усиления рисков ценовой динамики и инфляционных ожиданий НБУ будет готов применить дополнительные меры по сдерживанию инфляции. Однако, если в последующие месяцы ухудшение ситуации с безопасностью приведет к заметному охлаждению потребительского спроса и рынка труда, НБУ рассмотрит возможность смягчения монетарных условий.
По материалам:
Finance.ua
НБУ
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