Бизнес вынужден сокращать работников из-за атак рф

Из-за российских ударов украинский бизнес теряет производственные и логистические мощности, а вместе с ними — рабочие места. Только за последний месяц «Эпицентр» уволил 7 000 работников, Fozzy Group объявила о сокращении части офисных команд, а «АрселорМиттал Кривой Рог» приостановил работу после очередных обстрелов.

Такие сокращения влияют не только на работников крупных компаний. Если прекращает работу крупное предприятие, трудности могут возникнуть и для бизнесов, которые с ним сотрудничают.

Об этом пишет work.ua.

Кому сейчас проще найти работу

В то же время, ситуация на рынке труда зависит от профессии и региона. По словам HR-экспертки Наталии Слинько, офисные работники в крупных городах часто могут быстро найти новое место, поскольку их готовы нанимать другие работодатели.

В то же время людям с узкой специализацией, которая больше не пользуется спросом, может потребоваться переквалификация.

Читайте также Рынок труда оживает: сколько готовы платить в самых популярных вакансиях

Вместе с тем, в некоторых сферах спрос на работников сохраняется или даже растет. Речь идет, в частности, о логистике, складских технологиях и производстве металлоконструкций.

Сейчас на одну вакансию приходится 3,4 кандидата. Однако это не значит, что работодателям стало легко закрывать вакансии. Значительная часть людей из-за ситуации безопасности ищет дистанционную работу, а таких предложений недостаточно.

Еще одна особенность рынка труда — одновременный дефицит и избыток кадров. Президент Всеукраинской компании по международному трудоустройству Василий Воскобойник отмечает, что работников недостаточно практически во всех отраслях — от водителей и логистов до медиков и менеджеров по продажам.

Внезапные расходы? Деньги к зарплате — это быстрое решение. Каталог с предложениями здесь.🔎

Поэтому работники закрываемых предприятий могут оставаться востребованными на рынке после смены профессии или приобретения новых навыков.

Эксперты отмечают, что потерявших работу украинцев нужно активнее привлекать к трудоустройству, в частности через программы обучения и переквалификации.

Ранее мы сообщали , что 9 из 10 украинских предприятий испытывают влияние российских атак на логистику. 7% компаний понесли прямые потери, еще 41% — косвенные из-за перебоев со снабжением и роста цен.