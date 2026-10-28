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В Киеве построят водные переправы через Днепр — цена

Казна и Политика
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В Киеве построят водные переправы через Днепр — цена
В Киеве построят водные переправы через Днепр — цена
В столице планируется построить комбинированные водные переправы через Днепр, а также подъездные пути к ним.
Стоимость проекта составляет 1 млрд. гривен.
Об этом сообщается в заявлении мэра города Виталия Кличко.
По его словам, соответствующее решение сегодня было рассмотрено на Совете обороны столицы.
«Среди вопросов, которые рассмотрели, в частности, — реализация проекта строительства комбинированных водных переправ через реку Днепр и подъездных путей к ним. С этой инициативой, напомню, выступило государство. И правительство приняло соответствующее постановление», — отметил Кличко.
Кстати, есть ли альтернативы мостам через Днепр в столице — мы писали об этом в статье — Дорогие и опасные: есть ли альтернативы мостам через Днепр в столице?
Finance.ua рассмотрел, какие могут быть альтернативы мостам: паромные переправы, понтоны или подземные тоннели… Мы также посчитали, сколько они могут стоить, за какой срок их реально построить в период ведения полномасштабной войны.
Специалисты отмечают, что построить паром с нуля в сжатые сроки практически невозможно. Поэтому на первом этапе речь идет прежде всего о создании инфраструктуры для использования имеющихся плавсредств — самоходных или несамоходных барж, буксируемых другими судами.
Одно из главных технических препятствий — сложное русло Днепра в пределах Киева. Из-за отмелей и особенностей рельефа дна для обеспечения подхода паромов к берегу, в частности, при перевозке автомобилей, могут потребоваться дноуглубительные работы. Это дополнительный этап, увеличивающий сроки реализации проекта.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Киев
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