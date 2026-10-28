Государственный долг Украины превысил 9,5 трлн грн: структура задолженности

По итогам девяти месяцев 2026 года структура долгового портфеля остается преимущественно льготной: около 66,4% долга приходится на финансирование от международных финансовых организаций (МФО) и правительств иностранных государств. В то же время доля гарантированного государством долга продолжает сокращаться и на 30 сентября 2026 года составила 2,63%. Средневзвешенная стоимость государственного долга составила 4,44%, а средневзвешенный срок погашения — 12,87 года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Государственный долг в сентябре 2026 года

По состоянию на 30 сентября 2026 года общая сумма государственного долга и гарантированного государством долга Украины составила 9538,35 млрд грн (187,29 млрд евро или 212,61 млрд долл. США), в частности:

государственный внешний долг — 7 291,21 млрд грн (76,44%), или 143,17 млрд евро (162,52 млрд долл. США);

государственный внутренний долг — 1 995,93 млрд грн (20,93%), или 39,19 млрд евро (44,49 млрд долл. США);

гарантированный государством долг — 251,20 млрд грн (2,63%), или 4,93 млрд евро (5,60 млрд долл. США), в том числе:

— гарантированный внешний долг — 190,68 млрд грн (2,00%), или 3,74 млрд евро (4,25 млрд долл. США);

— гарантированный внутренний долг — 60,52 млрд грн (0,63%), или 1,19 млрд евро (1,35 млрд долл. США).

Как изменился долг по сравнению с августом

По сравнению с показателями на конец августа 2026 года объем государственного долга и гарантированного государством долга сократился на 64,68 млрд грн (на 0,67%) и на 2,94 млрд долл. США, в то же время в евро эквиваленте вырос на 2,19 млрд евро. Уменьшение общего объема долга в сентябре произошло в основном за счет сокращения государственного внешнего долга на 50,50 млрд грн.

Государственный внутренний долг уменьшился на 7,43 млрд грн, а гарантированный государством — на 6,75 млрд грн.

В структуре отдельных долговых обязательств задолженность по государственным займам от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) увеличилась на 42,48 млрд грн, тогда как по государственным займам от Международного валютного фонда (МВФ), отнесенным к категории кредитов МФО, сократилась на 7,49 млрд грн.

В то же время портфель ОВГЗ выпуска в 2026 году вырос на 29,56 млрд грн. На общую динамику долга влияли также изменения остатков по другим долговым обязательствам и курсовая переоценка валютного долга.

Как изменился долг с начала года

По сравнению с началом года, государственный долг и гарантированный государством долг вырос на 495,67 млрд грн в гривневом эквиваленте и на 5,92 млрд евро, тогда как в долларовом эквиваленте сократился на 0,72 млрд долл. США.

Основной прирост в гривневом выражении пришелся на государственный внешний долг, который увеличился на 492,43 млрд грн. Динамика долга отражает привлечение внешнего финансирования, погашение долговых обязательств, а также влияние валютных колебаний на их оценку в гривневом эквиваленте.

Гарантированный государством долг сократился

Гарантированный государством долг продолжает демонстрировать тенденцию к сокращению: за девять месяцев 2026 года он уменьшился с 276,68 до 251,20 млрд грн (с 5,55 до 4,93 млрд евро, или с 6,53 до 5,60 млрд долл. США), то есть на 25,48 млрд грн. Его доля в общем объеме долга за этот период сократилась с 3,06% до 2,63% (против 2,69% к концу августа и 2,73% к концу июля).

Крупнейшие кредиторы Украины

В структуре кредиторов государственного и гарантированного государством долга превалирует финансирование от международных финансовых организаций и правительств иностранных государств — около 66,4% долгового портфеля (6 329,47 млрд грн). Значительную часть этих обязательств составляют долгосрочные льготные ссуды, привлеченные от международных партнеров.

Крупнейшим кредитором Украины остается Европейский Союз: с учетом кредита в рамках механизма ERA на него приходится 3 666,11 млрд грн (71,99 млрд евро, или 81,72 млрд долл. США), что составляет 38,44% общего долга.

Кредит ​​ERA объемом 887,18 млрд грн (17,42 млрд евро) погашается не за счет Государственного бюджета Украины, а за счет доходов от обездвиженных суверенных активов российской федерации.

Другие составляющие долгового портфеля распределились следующим образом:

внутренний долг с учетом гарантированного — 21,56%, или 2 056,45 млрд грн;

внешние долговые ценные бумаги — 8,82%, или 841,20 млрд грн. Этот показатель включает государственные еврооблигации без гарантированных государством внешних еврооблигаций;

кредиты от иностранных коммерческих банков и других иностранных финансовых учреждений — около 1,2%, или 112,45 млрд грн.

Остальные портфели приходится на другие долговые обязательства. По видам процентных ставок 70,81% долга обслуживается по фиксированным ставкам, а 29,19% - по плавающим.

В какой валюте номинирован государственный долг

На 30 сентября 2026 года наибольшая доля государственного и гарантированного государством долга была номинирована в евро — 44,18%.

Распределение по валютам было следующим:

евро — 44,18%;

доллар США — 23,66%;

гривна — 20,03%;

специальные права заимствования (СПЗ) МВФ — 8,91%;

канадский доллар, фунт стерлингов и японская иена вместе — около 3,2%.

Стоимость государственного долга и сроки погашения

По состоянию на конец сентября 2026 средневзвешенная стоимость государственного долга составила 4,44% против 4,37% в августе, 4,40% в июле и 4,51% в январе 2026 года. Средневзвешенный срок погашения составил 12,87 года против 13,05 года в августе и 13,39 года в январе 2026 года.

При этом внешний государственный долг, значительную часть которого формируют льготные ссуды международных партнеров, характеризуется средневзвешенной стоимостью 2,02% и сроком до погашения 15,15 года.

Для внутреннего государственного долга эти показатели составляют 13,28% и 5,26 соответственно. Долгосрочный характер внешнего финансирования способствует ограничению рисков рефинансирования и снижению долговой нагрузки в среднесрочной перспективе.