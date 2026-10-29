Налоговая нагрузка на компании: в Украине и за границей. Часть 1

Украинский бизнес все чаще работает не только на внутреннем рынке: компании открывают юридические лица за границей, переносят часть операций, нанимают работников в других странах или рассматривают возможность полной релокации. Одним из ключевых вопросов при выборе страны для ведения бизнеса становится налогообложение.

В Украине базовая ставка налога на прибыль предприятий составляет 18%. Но эта цифра сама по себе мало что говорит предпринимателю. Компания платит не только налог на прибыль. Есть еще НДС, налоги и социальные взносы с зарплат, налог при выплате дивидендов, местные налоги, расходы на бухгалтерское и аудиторское обслуживание, а также требования к отчетности.

Кроме того, фактическая налоговая нагрузка зависит от особенностей конкретного бизнеса: его доходов, количества работников, структуры расходов, того, остается ли прибыль у компании и как часто владельцы получают дивиденды.

Для отдельных категорий бизнесменов и компаний также действуют упрощенные и особые режимы налогообложения.

В этом материале Finance.ua разбирает, какую налоговую нагрузку имеет бизнес в Украине, какие основные налоги и взносы он платит и какие дополнительные расходы следует учитывать при ведении компании.

Это первая часть материала. Во второй мы отдельно рассмотрим условия для бизнеса в Германии, Польше, Чехии и Испании, включая налоги на прибыль, зарплаты и дивиденды, НДС, административные расходы и доступные льготы.

Украина: 18% на прибыль и отдельные режимы для малого бизнеса

Для юридического лица в общей системе базовая ставка налога на прибыль предприятий в Украине составляет 18%. Это налог именно на прибыль, а не наоборот. Например, если компания получила 10 млн грн дохода, а ее налогооблагаемая прибыль после учета расходов составляет 2 млн грн, базовый налог на прибыль будет равен 360 тыс. грн.

В то же время, для части малого бизнеса доступна упрощенная система.

В Украине действует базовая ставка налога на прибыль предприятий в размере 18%

В 2026 году юридические лица-плательщики единого налога третьей группы могут платить 5% дохода или 3% дохода при уплате НДС. Для третьей группы также установлен военный сбор в размере 1% дохода. Предельный объем дохода 2026 года — 10 091 049 грн. Здесь принципиально меняется сама налогооблагаемая база: на общей системе налог рассчитывается от прибыли, а на упрощенной — от дохода.

Поэтому для компании с невысокой маржинальностью ставка 5% от оборота не обязательно будет выгоднее 18% от прибыли. И наоборот, для бизнеса с высокой маржой упрощенный режим может существенно менять конечную налоговую нагрузку.

«Сколько стоит» работник в Украине

Зарплата — еще одна важная составляющая расходов бизнеса. По стандартной модели по зарплате работника удерживаются 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Работодатель дополнительно платит ЕСВ в размере 22%.

Например, если работнику начислено 50 тыс. грн зарплаты:

9 тыс. грн — НДФЛ;

2,5 тыс. грн — военный сбор;

38,5 тыс. грн — сумма после этих удержаний;

11 тыс. грн — ЕСВ за счет работодателя.

Следовательно, при таком уровне зарплаты полная стоимость работника для компании составляет 61 тыс. грн. Это принципиально отличается от фразы «работник платит 23% налогов»: часть платежей возникает за счет работника, а ЕСВ — дополнительный расход работодателя.

Дивиденды в Украине

После уплаты корпоративного налога компания может оставить прибыль в бизнесе или распределить его между владельцами.

Для физического лица — владельца украинской компании, являющейся плательщиком налога на прибыль, дивиденды по общему правилу облагаются НДФЛ по ставке 5%. В 2026 к такому доходу также применяется военный сбор по ставке 5%.

То есть, если компания имеет 100 грн прибыли до уплаты корпоративного налога, после 18% налога на прибыль останется 82 грн. Если всю эту сумму выплатить физическому лицу в качестве дивиденда, из него еще 5% будет составлять НДФЛ и 5% - военный сбор.

Дивиденды по общему правилу облагаются НДФЛ по ставке 5%

При такой упрощенной модели владелец получит 73,8 грн. Это соответствует совокупной нагрузке около 26,2% от начальных 100 грн.

Однако в Украине существует еще механизм авансового взноса по налогу на прибыль при выплате дивидендов. Его нельзя механически добавлять в качестве еще одного полного налога в размере 18%, поскольку правила предусматривают отдельный порядок расчета и зачисления. Конкретный результат зависит от статуса компании и обстоятельств выплаты.

Вывод

Ставка 18% налога на прибыль не отражает полную налоговую нагрузку украинского бизнеса. В него также входят налоги и взносы с зарплат, НДС, налогообложение дивидендов и административные расходы.

Для малого бизнеса важным фактором является упрощенная система: здесь налог рассчитывается с дохода, а не прибыли, поэтому ее выгодность зависит от маржинальности компании.

Стоимость работника для работодателя также выше его зарплаты: компания дополнительно платит ЕСВ, тогда как с дохода работника удерживаются НДФЛ и военный сбор.

Поэтому оценивать налоговую нагрузку нужно комплексно с учетом модели бизнеса, доходности, количества работников и способа распределения прибыли