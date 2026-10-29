Налоговая нагрузка на компании: в Украине и за границей. Часть 1

Украинский
бизнес все чаще работает не только на
внутреннем рынке: компании открывают
юридические лица за границей, переносят
часть операций, нанимают работников в
других странах или рассматривают
возможность полной релокации. Одним из
ключевых вопросов при выборе страны
для ведения бизнеса становится
налогообложение.
В
Украине базовая ставка налога на прибыль
предприятий составляет 18%. Но эта цифра
сама по себе мало что говорит
предпринимателю. Компания платит не
только налог на прибыль. Есть еще НДС,
налоги и социальные взносы с зарплат,
налог при выплате дивидендов, местные
налоги, расходы на бухгалтерское и
аудиторское обслуживание, а также
требования к отчетности.
Кроме
того, фактическая налоговая нагрузка
зависит от особенностей конкретного
бизнеса: его доходов, количества
работников, структуры расходов, того,
остается ли прибыль у компании и как
часто владельцы получают дивиденды.
Для
отдельных категорий бизнесменов и
компаний также действуют упрощенные и
особые режимы налогообложения.
Это
первая часть материала. Во второй мы
отдельно рассмотрим условия для бизнеса
в Германии, Польше, Чехии и Испании,
включая налоги на прибыль, зарплаты и
дивиденды, НДС, административные расходы
и доступные льготы.
Украина:
18% на прибыль и отдельные режимы для
малого бизнеса
Для
юридического лица в общей системе
базовая ставка налога на прибыль
предприятий в Украине составляет 18%.
Это налог именно на прибыль, а не наоборот.
Например, если компания получила 10 млн
грн дохода, а ее налогооблагаемая прибыль
после учета расходов составляет 2 млн
грн, базовый налог на прибыль будет
равен 360 тыс. грн.
В
то же время, для части малого бизнеса
доступна упрощенная система.
В
2026 году юридические лица-плательщики
единого налога третьей группы могут
платить 5% дохода или 3% дохода при уплате
НДС. Для третьей группы также установлен
военный сбор в размере 1% дохода. Предельный
объем дохода 2026 года — 10
091 049 грн.
Здесь принципиально меняется сама
налогооблагаемая база: на общей системе
налог рассчитывается от прибыли, а на
упрощенной — от дохода.
Поэтому
для компании с невысокой маржинальностью
ставка 5% от оборота не обязательно будет
выгоднее 18% от прибыли. И наоборот, для
бизнеса с высокой маржой упрощенный
режим может существенно менять конечную
налоговую нагрузку.
«Сколько
стоит» работник в Украине
Зарплата
— еще одна важная составляющая расходов
бизнеса. По стандартной модели по
зарплате работника удерживаются 18% НДФЛ
и 5% военного сбора. Работодатель
дополнительно платит ЕСВ в размере 22%.
Например,
если работнику начислено
50 тыс. грн зарплаты:
Следовательно,
при таком уровне зарплаты полная
стоимость работника для компании
составляет 61 тыс. грн.
Это принципиально отличается от фразы
«работник платит 23% налогов»: часть
платежей возникает за счет работника,
а ЕСВ — дополнительный расход работодателя.
Дивиденды
в Украине
После
уплаты корпоративного налога компания
может оставить прибыль в бизнесе или
распределить его между владельцами.
Для
физического лица — владельца украинской
компании, являющейся плательщиком
налога на прибыль, дивиденды по общему
правилу облагаются НДФЛ по ставке 5%. В
2026 к такому доходу также применяется
военный сбор по ставке 5%.
То
есть, если компания имеет 100 грн прибыли
до уплаты корпоративного налога, после
18% налога на прибыль останется 82 грн.
Если всю эту сумму выплатить физическому
лицу в качестве дивиденда, из него еще
5% будет составлять НДФЛ и 5% - военный
сбор.
При
такой упрощенной модели владелец получит
73,8 грн. Это соответствует совокупной
нагрузке около 26,2% от начальных 100 грн.
Однако
в Украине существует еще механизм
авансового взноса по налогу на прибыль
при выплате дивидендов. Его нельзя
механически добавлять в качестве еще
одного полного налога в размере 18%,
поскольку правила предусматривают
отдельный порядок расчета и зачисления.
Конкретный результат зависит от статуса
компании и обстоятельств выплаты.
Вывод
Ставка
18% налога на прибыль не отражает полную
налоговую нагрузку украинского бизнеса.
В него также входят налоги и взносы с
зарплат, НДС, налогообложение дивидендов
и административные расходы.
Для
малого бизнеса важным фактором является
упрощенная система: здесь налог
рассчитывается с дохода, а не прибыли,
поэтому ее выгодность зависит от
маржинальности компании.
Стоимость
работника для работодателя также выше
его зарплаты: компания дополнительно
платит ЕСВ, тогда как с дохода работника
удерживаются НДФЛ и военный сбор.
Поэтому
оценивать налоговую нагрузку нужно
комплексно с учетом модели бизнеса,
доходности, количества работников и
способа распределения прибыли
Во
второй части рассмотрим по аналогии
Германию, Польшу, Чехию и Испанию.