На Южном мосту продолжаются работы

В результате вражеского удара 27 октября повреждены элементы моста, в частности железобетонного пролетного строения, автомобильных проездов, конструкций метрополитена и инженерных коммуникаций.

КП «Киевавтодоргород» выполняет первоочередные работы на участках, где не выявлены критические повреждения.

Об этом говорится в сообщении КГГА

«Параллельно профильные научно-исследовательские институты проводят динамические испытания, геодезический контроль деформаций, наблюдение за развитием дефектов и проверочные расчеты. Акт обследования с результатами исследований планируют получить в начале следующей недели. После этого примут технические решения по дальнейшему восстановлению моста и наземного участка „зеленой“ линии метро» — идет речь в сообщении.