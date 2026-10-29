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На Южном мосту продолжаются работы

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В результате вражеского удара 27 октября повреждены элементы моста, в частности железобетонного пролетного строения, автомобильных проездов, конструкций метрополитена и инженерных коммуникаций.
КП «Киевавтодоргород» выполняет первоочередные работы на участках, где не выявлены критические повреждения.
Об этом говорится в сообщении КГГА.
«Параллельно профильные научно-исследовательские институты проводят динамические испытания, геодезический контроль деформаций, наблюдение за развитием дефектов и проверочные расчеты. Акт обследования с результатами исследований планируют получить в начале следующей недели. После этого примут технические решения по дальнейшему восстановлению моста и наземного участка „зеленой“ линии метро» — идет речь в сообщении.
КП «Киевский метрополитен» возобновило первоочередные кабельные сети электроснабжения, сигнализации, связи и движения поездов между станциями «Осокорки» и «Красный Хутор». Восстановление других инженерных сетей продолжается.
По материалам:
Finance.ua
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