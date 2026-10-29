На Южном мосту продолжаются работы

«Параллельно профильные научно-исследовательские институты проводят динамические испытания, геодезический контроль деформаций, наблюдение за развитием дефектов и проверочные расчеты. Акт обследования с результатами исследований планируют получить в начале следующей недели. После этого примут технические решения по дальнейшему восстановлению моста и наземного участка „зеленой“ линии метро» — идет речь в сообщении.
КП «Киевский метрополитен» возобновило первоочередные кабельные сети электроснабжения, сигнализации, связи и движения поездов между станциями «Осокорки» и «Красный Хутор». Восстановление других инженерных сетей продолжается.