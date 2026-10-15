Секреты успешного собеседования. 3 ошибки, из-за которых ваше резюме сразу выбросят

Собеседование может пройти более успешно, если правильно выбрать время встречи и заранее подготовиться к неудобным вопросам рекрутера.

Исследование итальянских ученых выявило промежуток времени, когда люди лучше справляются с устными экзаменами. А специалист по поиску работы объяснила, как отвечать на вопросы о других вакансиях, чтобы не ослабить свою позицию перед работодателем.

Когда лучше проходить собеседование

Итальянские ученые из Университета Мессины проанализировали более 100 тысяч оценок, которые студенты получали на устных экзаменах. Лучшие результаты приходились на промежуток времени с 11:00 до 13:00. Те, кто сдавал экзамены рано утром или во второй половине дня, получали более низкие оценки.

Исследователи объясняют это биологическими ритмами. В начале дня человек еще может не выйти на пик трудоспособности, а ближе к вечеру накапливается усталость. Позднее утро может быть более благоприятным для концентрации, гибкости мышления и уверенности.

По мнению профессоров, подобная закономерность может касаться и собеседований, ведь они также предполагают стресс и оценку результатов человека.

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Похожую тенденцию показывает и исследование судебных решений, в котором обнаружили, что судьи чаще принимали снисходительные решения после обеда или перерыва. Это еще один пример того, как время и отдых могут влиять на процесс принятия решений.

Так что если работодатель позволяет выбрать время встречи, можно попросить назначить ее с 11:00 до 13:00. Если же собеседование запланировано на другое время, стоит позаботиться об отдыхе, питании и психологической подготовке.

Как ответить на вопросы о других вакансиях

Еще один непростой вопрос на собеседовании — рассматривает ли кандидат предложения других работодателей. Казалось бы достаточно просто сказать правду. Однако автор и публичный спикер Анна Папалия, специализирующаяся на собеседованиях и поиске работы, советует не отвечать, что вы рассматриваете только одну вакансию, даже если это так.

По ее мнению, такой ответ может продемонстрировать бесшабашность и уязвимое положение кандидата. В то же время она советует показывать уверенность и заинтересованность в собственных профессиональных возможностях.

По словам Папалии, людей часто привлекает то, что кажется труднодоступным. Так что если рекрутер спрашивает, проходите ли вы собеседования в других компаниях, спикер предлагает ответить: «Да, я активно прохожу собеседования». Если вас просят назвать конкретных работодателей, можно сказать, что вы предпочли бы оставить эту информацию конфиденциальной.

В то же время такая стратегия вызывает дискуссии среди рекрутеров. Одни считают, что заинтересованность кандидата во вакансиях помогает ему получить больше внимания, если он имеет необходимые навыки. Остальные воспринимают слишком сдержанный интерес к позиции как тревожный сигнал.

Поэтому универсального ответа нет: многое зависит от работодателя, конкретной вакансии и того, как именно кандидат демонстрирует свою заинтересованность.