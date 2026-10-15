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Секреты успешного собеседования. 3 ошибки, из-за которых ваше резюме сразу выбросят

Личные финансы
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Секреты успешного собеседования. 3 ошибки, из-за которых ваше резюме сразу выбросят
Секреты успешного собеседования. 3 ошибки, из-за которых ваше резюме сразу выбросят
Собеседование может пройти более успешно, если правильно выбрать время встречи и заранее подготовиться к неудобным вопросам рекрутера.
Исследование итальянских ученых выявило промежуток времени, когда люди лучше справляются с устными экзаменами. А специалист по поиску работы объяснила, как отвечать на вопросы о других вакансиях, чтобы не ослабить свою позицию перед работодателем.
Об этом идет речь в видео на Finance.ua.

Когда лучше проходить собеседование

Итальянские ученые из Университета Мессины проанализировали более 100 тысяч оценок, которые студенты получали на устных экзаменах. Лучшие результаты приходились на промежуток времени с 11:00 до 13:00. Те, кто сдавал экзамены рано утром или во второй половине дня, получали более низкие оценки.
Исследователи объясняют это биологическими ритмами. В начале дня человек еще может не выйти на пик трудоспособности, а ближе к вечеру накапливается усталость. Позднее утро может быть более благоприятным для концентрации, гибкости мышления и уверенности.
По мнению профессоров, подобная закономерность может касаться и собеседований, ведь они также предполагают стресс и оценку результатов человека.
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Похожую тенденцию показывает и исследование судебных решений, в котором обнаружили, что судьи чаще принимали снисходительные решения после обеда или перерыва. Это еще один пример того, как время и отдых могут влиять на процесс принятия решений.
Так что если работодатель позволяет выбрать время встречи, можно попросить назначить ее с 11:00 до 13:00. Если же собеседование запланировано на другое время, стоит позаботиться об отдыхе, питании и психологической подготовке.

Как ответить на вопросы о других вакансиях

Еще один непростой вопрос на собеседовании — рассматривает ли кандидат предложения других работодателей. Казалось бы достаточно просто сказать правду. Однако автор и публичный спикер Анна Папалия, специализирующаяся на собеседованиях и поиске работы, советует не отвечать, что вы рассматриваете только одну вакансию, даже если это так.
По ее мнению, такой ответ может продемонстрировать бесшабашность и уязвимое положение кандидата. В то же время она советует показывать уверенность и заинтересованность в собственных профессиональных возможностях.
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По словам Папалии, людей часто привлекает то, что кажется труднодоступным. Так что если рекрутер спрашивает, проходите ли вы собеседования в других компаниях, спикер предлагает ответить: «Да, я активно прохожу собеседования». Если вас просят назвать конкретных работодателей, можно сказать, что вы предпочли бы оставить эту информацию конфиденциальной.
В то же время такая стратегия вызывает дискуссии среди рекрутеров. Одни считают, что заинтересованность кандидата во вакансиях помогает ему получить больше внимания, если он имеет необходимые навыки. Остальные воспринимают слишком сдержанный интерес к позиции как тревожный сигнал.
Поэтому универсального ответа нет: многое зависит от работодателя, конкретной вакансии и того, как именно кандидат демонстрирует свою заинтересованность.
Больше советов, как подготовиться к собеседованию, а также об ошибках, из-за которых вас не возьмут на работу — в видео:
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Рынок трудаВакансии
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