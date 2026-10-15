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Цены на газ и электроэнергию в Европе: где дороже и дешевле всего (инфографика)

Энергетика
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Киев имеет самые низкие цены на электроэнергию и газ среди европейских столиц
Киев имеет самые низкие цены на электроэнергию и газ среди европейских столиц
В преддверии зимы оптовые цены на газ в Европе приближаются к самым высоким уровням за несколько лет, а запасы в европейских хранилищах остаются низкими.
Euronews Business сравнил стоимость энергоносителей в европейских столицах.

Где в Европе самая дорогая электроэнергия

К началу сентября 2026 года цены на электроэнергию для населения с учетом налогов колебались от 8,4 евроцента за кВт·ч в Киеве до 41,3 евроцента в Брюсселе. Средний показатель в столицах ЕС составил 27,2 евроцента за кВт·ч.
В пятерку городов с самой дорогой электроэнергией вошли:
  • Брюссель — 41,3 за кВт·ч;
  • Берлин — 39,6;
  • Дублин — 38,7;
  • Берн — 38,6;
  • Лондон — 38,3.
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Далее в рейтинге — Рим с показателем 36,6, Вена — 34,4 и Прага — 34,3.
После Киева самые низкие цены зафиксировали в Будапеште — 10,3, Подгорице — 11,3, Белграде — 11,6 и Валлетте — 12,3.
Столицы Германии, Великобритании и Италии оказались среди самых дорогих городов по стоимости электроэнергии. В то же время в Мадриде она стоила 28,3 евроцента за кВт·ч, а в Париже — 28,1 евроцента. Оба показателя превышали средний уровень в столицах ЕС.
Средний показатель в столицах ЕС составляет 27,2 евроцента за кВт·ч
Средний показатель в столицах ЕС составляет 27,2 евроцента за кВт·ч, www.euronews.com

Как меняется рейтинг с учетом покупательной способности

Если учесть различия в стоимости жизни между странами с помощью стандартов покупательной способности (PPS), рейтинг цен на электроэнергию существенно меняется.
Самой дорогой столицей становится Бухарест с показателем 55,1, а самой дешевой Осло с показателем 11,5.
Среди столиц пяти крупнейших экономик Европы самая высокая стоимость электроэнергии с учетом покупательной способности зафиксирована в Риме — 38,2. Самая низкая — в Париже, где показатель составляет 25,8. Берлин с 35,5, Мадрид с 31,6 и Лондон с 30,9 превышают средний уровень ЕС, который составляет 29,6.

В какой столице самый дорогой газ

Цены на природный газ для домохозяйств с учетом налогов колеблются от 1,5 евроцента за кВт·ч в Киеве до 34,8 евроцента в Стокгольме.
Шведская столица значительно опережает другие города по цене газа. На втором месте Амстердам с показателем 21,2. Средний показатель столиц ЕС составляет 11,9.
Среди столиц пяти крупнейших экономик Европы самый дорогой газ в Париже — 15,7. В Риме он стоит 15,2, а в Берлине — 12,5. Все три показателя превышают средний уровень в столицах ЕС.
Самый дешевый газ среди этих пяти столиц в Мадриде, где он стоит 10,1 евроцента за кВт·ч, и в Лондоне 10,3 евроцента.
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После корректировки на отличия в покупательной способности Стокгольм остается самой дорогой столицей по стоимости газа — 28,5. Самый низкий показатель у Будапешта — 3,6. В пятерку самых дорогих городов также вошли Лиссабон с показателем 18,6, Амстердам 18,1, Рим 15,9 и София 15,6.
Среди столиц пяти крупнейших экономик Европы после такой корректировки самый дешевый газ в Лондоне 8,3. Самый дорогой в Риме, где показатель составляет 15,9.
Париж с показателем 14,4 тоже превышает средний уровень ЕС. В то же время в Мадриде он составляет 11,3, а в Берлине 11,2.
Цены на природный газ для домохозяйств с учетом налогов колеблются от 1,5 евроцента за кВт·ч в Киеве до 34,8 евроцента в Стокгольме
Цены на природный газ для домохозяйств с учетом налогов колеблются от 1,5 евроцента за кВт·ч в Киеве до 34,8 евроцента в Стокгольме, www.euronews.com

Где электроэнергия дешевая, а газ дорогой

Соотношение цен на разные энергоносители существенно отличается между европейскими столицами.
К примеру, в Стокгольме и Амстердаме электроэнергия стоит относительно недорого или находится в среднем ценовом диапазоне, тогда как газ является одним из самых дорогих среди городов по сравнению.
Обратная ситуация наблюдается в Бухаресте, Брюсселе и Лондоне: там электроэнергия дорогая, но газ стоит относительно дешево.

Как изменились цены на энергоносители с начала войны в Иране

В период с февраля по сентябрь 2026 года в отдельных европейских столицах произошли значительные изменения цен на электроэнергию.
Больше всего она подорожала в Лиссабоне — на 22%. Далее следуют Амстердам с приростом 17,3%, Мадрид 15,1% и Рим 14,9%.
Наибольшее снижение зафиксировали в Люксембурге — на 15,3%. В Таллинне электроэнергия подешевела на 7,9%, а в Хельсинки на 7,1%.
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На рынке газа самый заметный рост произошел в Таллинне. За этот период цена повысилась на 59,2% с 7,8 до 12,4 евроцента за кВтч.
Более чем на 20% газ подорожал также в ряде других столиц:
  • Брюссель — на 37,9%;
  • Афины — на 33,1%;
  • Берн на 30,2%;
  • Лондон на 28,2%;
  • Рига на 23%;
  • Вена на 22,8%;
  • Париж на 22,5%;
  • Берлин — на 22%.
В период с февраля по сентябрь 2026 г. в отдельных европейских столицах произошли значительные изменения цен на электроэнергию
В период с февраля по сентябрь 2026 г. в отдельных европейских столицах произошли значительные изменения цен на электроэнергию, www.euronews.com
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в Киеве в течение отопительного сезона 2026−2027 годов тарифы на тепловую энергию, услуги по поставке тепловой энергии и горячей воды для населения останутся неизменными.
Отметим, что в 2022 году в Украине запретили повышение тарифов на коммуналку. Так, во время военного положения и 6 месяцев после его завершения в Украине не изменятся цены на газ, теплоснабжение и горячую воду.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ЕСТарифыЦены на газТарифы на электроэнергию
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