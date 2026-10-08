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Правительство не повысило тарифы на электроэнергию для населения

Энергетика
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Тариф на электроэнергию
Тариф на электроэнергию
Тариф на электроэнергию для населения не изменится до 30 апреля 2027 года. Стоимость электроэнергии для бытовых потребителей остается на нынешнем уровне.
Об этом говорится в сообщении Минэнерго.
Правительство продлило действие механизма возложения специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии до 30 апреля 2027 года, что позволяет сохранить фиксированные цены для населения.

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Украинцы и дальше будут оплачивать электроэнергию по тарифу 4,32 грн за кВт·ч.
В то же время сохраняется льготный тариф 2,64 грн за кВт·ч для домов с электроотоплением, а также для домов без газификации или централизованного теплоснабжения.
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Действующий тариф 4,32 грн за кВт·ч был введен с 1 июня 2024 года. Тогда правительство установило его до 30 апреля 2025 года, после чего действие фиксированной цены продлевали следующими решениями.
Ранее мы сообщали, что делать, когда прибор выключен, но счетчик продолжает считать. Так может работать так называемое скрытое или фантомное потребление электроэнергии. Даже в режиме ожидания подключенная к розетке техника может использовать небольшое количество электроэнергии.
Также Finance.ua писал, что 15 сентября НКРЭКУ одобрила проект изменений к Правилам розничного рынка электрической энергии. В частности, документ зафиксировал право потребителей, имеющих интеллектуальные счетчики, заключать договоры о динамичной цене на электроэнергию.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ЭлектроэнергияТарифы на электроэнергию
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