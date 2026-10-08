Правительство не повысило тарифы на электроэнергию для населения

Действующий тариф 4,32 грн за кВт·ч был введен с 1 июня 2024 года. Тогда правительство установило его до 30 апреля 2025 года, после чего действие фиксированной цены продлевали следующими решениями.
Ранее мы сообщали, что делать, когда прибор выключен, но счетчик продолжает считать. Так может работать так называемое скрытое или фантомное потребление электроэнергии. Даже в режиме ожидания подключенная к розетке техника может использовать небольшое количество электроэнергии.
Также Finance.ua писал, что 15 сентября НКРЭКУ одобрила проект изменений к Правилам розничного рынка электрической энергии. В частности, документ зафиксировал право потребителей, имеющих интеллектуальные счетчики, заключатьдоговоры о динамичной цене на электроэнергию.