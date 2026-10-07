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НКРЭКУ будет собирать данные об отключении света: кого и о чем будут спрашивать

Энергетика
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Отключение света
Отключение света
НКРЭКУ ввела ежегодный опрос потребителей о том, как на них влияют перерывы в электроснабжении. Украинцев будут спрашивать не только о частоте отключений, но и о причиненном ими ущербе и готовности платить за стабильное электроснабжение.
Об этом сообщили в НКРЭКУ.
Решение было принято во исполнение Закона Украины № 4834-IX об имплементации норм европейского права в сфере энергетики.

Что будут спрашивать об отключении

Опросы ежегодно будут проводить операторы систем распределения среди потребителей, чьи электроустановки подключены к их сетям. Оно продлится с февраля по апрель.
Потребителей, в частности, будут спрашивать:
  • как часто и надолго им выключают электроэнергию;
  • вовремя предупреждают об отключении;
  • какой материальный ущерб они понесли из-за отсутствия электроэнергии;
  • сколько, по их мнению, стоит недополученная электроэнергия;
  • готовы ли они платить, чтобы избежать отключений разной продолжительности;
  • какую компенсацию они хотели бы получать за перерывы в электроснабжении.
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Опросы будут проводиться в бумажной и электронной формах. Анкеты можно будет получить в центрах обслуживания, а электронные — заполнить на сайтах операторов, в личных кабинетах, мобильных приложениях, чат-ботах и ​​других цифровых каналах.
На территориях активных боевых действий и временно оккупированных территориях опросы проводить не будут.

Зачем это

Опросы будут проводиться по статистически репрезентативной выборке. Планируется охватить не менее 1000 домохозяйств, 50 сельскохозяйственных, 450 коммерческих и 400 промышленных потребителей.
Полученные данные будут использоваться для расчета показателя стоимости потерянной нагрузки (Value of Lost Load, VOLL). Он применяется при оценке надежности электроснабжения и планировании развития энергосистемы.
Операторы систем распределения каждый год до 31 мая будут передавать обобщенные результаты опроса в НКРЭКУ. В регуляторе ожидают, что это поможет получить данные о влиянии отключений на разные категории потребителей и учитывать их при энергетическом планировании.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Электроэнергия
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