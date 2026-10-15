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Гранты на обучение в «Дії»: до какой даты нужно использовать

Личные финансы
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Гранты на обучение в «Дії»: до какой даты нужно использовать
Гранты на обучение в «Дії»: до какой даты нужно использовать
Студенты, поступившие на первый курс бакалавриата или магистратуры в 2026 году и имеющие право на государственный грант, должны подтвердить его в приложении «Дії». Для этого предусмотрен определенный срок.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на данные Единой государственной электронной базы по вопросам образования и Министерства образования и науки Украины.

До какого числа нужно подтвердить грант

Студенты первого года обучения на бакалаврском или магистерском уровне должны подтвердить сертификат на академический грант или отказаться от него с 15 сентября по 25 октября.
Сертификаты начали поступать автоматически в мобильное приложение «Дія» с 15 сентября. Для подтверждения необходимо наложить удаленную квалифицированную электронную подпись «Дія.Підпис» («Дія ID»).
Если студент зачислен на несколько специальностей и он соответствует условиям программы, ему могут прислать несколько сертификатов. Однако подтвердить можно только один из них.
Для активации «Дія.Підпис» нужно считать смартфоном с поддержкой NFC чип биометрического документа — ID-карты или загранпаспорта. Подробнее о процедуре можно прочитать на официальном сайте «Дії».
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Кто может получить государственный грант

Академический грант — это безвозвратная государственная помощь для софинансирования контрактного обучения в учреждениях высшего образования. Он не предусматривает дополнительных обязательств, в частности, обязательной отработки после завершения обучения.
Получить грант могут студенты, которые отвечают установленным требованиям, учатся в учебном заведении, участвующем в экспериментальном проекте МОН, и имеют возможность подтвердить сертификат через «Дію».
Размер поддержки определяют индивидуально. Для поступающих на первый курс бакалавриата, а также медицинскую, фармацевтическую и ветеринарную магистратуру учитывают результаты национального мультипредметного теста (НМТ). Для поступающих в магистратуру на основе бакалавриата учитывают результаты ЕВЭ, ЕСВИ и/или ЕГКЭ.

Какие суммы грантов предусмотрены в 2026 году

В 2026 году программу академических грантов расширили на поступающих в магистратуру на основе степени бакалавра, а базовые суммы поддержки увеличили.
Для поступающих на бакалавриат, а также на медицинскую, фармацевтическую и ветеринарную магистратуру предусмотрены следующие базовые суммы:
  • 18 500 гривен — если два предмета НМТ составлено на 150 баллов или больше; для специальностей с особой поддержкой — на 140 баллов или более;
  • 27 000 гривен — если два предмета НМТ составлено на 170 баллов или больше.
Для поступающих в магистратуру на основе бакалавриата базовые суммы составляют:
  • 27 000 гривен — если предметы ЕВЭ, ЕСВИ или ЕГКЭ сданы на 140 баллов или больше; для специальностей с особой поддержкой — на 130 баллов или более;
  • 40 000 гривен — если каждый из двух предметов ЕВЭ, ЕСВИ и/или ЕГКЭ сдан на 160 баллов или больше.
Сумму могут увеличить благодаря коэффициентам поддержки отдельных специальностей — 1,3 или 1,5. Точный размер гранта и основания его предоставления будут указываться в электронном сертификате.

Для каких регионов предусмотрена дополнительная поддержка

Для поступающих, которые в 2026 году получили полное общее среднее образование в Запорожской, Николаевской, Сумской или Харьковской области и поступают в высшее образование в одном из этих регионов, предусмотрен повышающий коэффициент 1,5.
Его применяют в размере государственного гранта. В то же время коэффициент не распространяется на поступающих из этих областей, избравших обучение в других регионах, а также на студентов из других областей, поступивших в высшие образования в указанных регионах.
Кроме того, размер гранта на второй и последующие годы обучения рассчитывается с учетом изменения стоимости контракта по соответствующей образовательной программе. Такое увеличение не может превышать официально определенный уровень инфляции в предыдущем календарном году.

Что делать, если сертификат не удалось подтвердить

Если студент не смог подтвердить сертификат в установленный срок по техническим причинам, то порядок предусматривает возможность его повторного формирования. Для этого используют отдельную процедуру и сроки.
Грант можно возобновить после отчисления, если студент вернется к обучению в течение двух лет с даты отчисления и будет соответствовать условиям программы. Возобновиться можно как в предыдущем, так и другом учреждении высшего образования.
По материалам:
Finance.ua
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