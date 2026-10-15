Что означают статусы записи в сервисные центры МВД
Какие статусы может иметь запись в сервисный центр МВД
- «Ожидает активации». Запись сформирована, однако она еще не активирована. Активация состоится в определенные дату и время, на которые сделана запись. После этого запись станет доступной для вызова администратором сервисного центра МВД.
- «Ожидает вызова». Запись активирована после даты и времени регистрации. Вызов состоится к первому свободному администратору сервисного центра МВД, который предоставляет соответствующую услугу.
- «Обслуживается». Администратор сервисного центра МВД приступил к обслуживанию по соответствующей записи.
- «Отложена до события». Обслуживание временно приостановлено администратором сервисного центра МВД из-за необходимости выполнения или ожидания дополнительных действий. К примеру, это может быть оплата услуги. Такой статус может сохраняться до окончания рабочего дня.
- «Удалена». Запись отменена самим посетителем, администратором сервисного центра МВД в случае обнаружения при приеме обстоятельств, исключающих возможность предоставления услуги, или автоматически системой, если посетитель не явился после вызова к рабочему месту. Обслуживание по такой записи в дальнейшем не производится.
- «Завершена». Запись обработана и завершена в системе.
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