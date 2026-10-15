Что означают статусы записи в сервисные центры МВД

Понимание статусов помогает посетителям лучше ориентироваться в процессе обслуживания.

Записаться на услуги сервисных центров МВД можно через сайт Главного сервисного центра МВД или мобильное приложение «Е-запись». После регистрации пользователь может отслеживать статус записи в системе.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

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Какие статусы может иметь запись в сервисный центр МВД

Понимание статуса помогает посетителям лучше ориентироваться в процессе обслуживания и знать, на каком этапе находится их запись.

В ГСЦ МВД объяснили, что означает каждый статус и на каком этапе находится обслуживание:

«Ожидает активации». Запись сформирована, однако она еще не активирована. Активация состоится в определенные дату и время, на которые сделана запись. После этого запись станет доступной для вызова администратором сервисного центра МВД.

Запись сформирована, однако она еще не активирована. Активация состоится в определенные дату и время, на которые сделана запись. После этого запись станет доступной для вызова администратором сервисного центра МВД. «Ожидает вызова». Запись активирована после даты и времени регистрации. Вызов состоится к первому свободному администратору сервисного центра МВД, который предоставляет соответствующую услугу.

Запись активирована после даты и времени регистрации. Вызов состоится к первому свободному администратору сервисного центра МВД, который предоставляет соответствующую услугу. «Обслуживается». Администратор сервисного центра МВД приступил к обслуживанию по соответствующей записи.

Администратор сервисного центра МВД приступил к обслуживанию по соответствующей записи. «Отложена до события». Обслуживание временно приостановлено администратором сервисного центра МВД из-за необходимости выполнения или ожидания дополнительных действий. К примеру, это может быть оплата услуги. Такой статус может сохраняться до окончания рабочего дня.

Обслуживание временно приостановлено администратором сервисного центра МВД из-за необходимости выполнения или ожидания дополнительных действий. К примеру, это может быть оплата услуги. Такой статус может сохраняться до окончания рабочего дня. «Удалена». Запись отменена самим посетителем, администратором сервисного центра МВД в случае обнаружения при приеме обстоятельств, исключающих возможность предоставления услуги, или автоматически системой, если посетитель не явился после вызова к рабочему месту. Обслуживание по такой записи в дальнейшем не производится.

Запись отменена самим посетителем, администратором сервисного центра МВД в случае обнаружения при приеме обстоятельств, исключающих возможность предоставления услуги, или автоматически системой, если посетитель не явился после вызова к рабочему месту. Обслуживание по такой записи в дальнейшем не производится. «Завершена». Запись обработана и завершена в системе.

Зарегистрироваться на услуги сервисных центров МВД можно на официальном сайте ГСЦ МВД или с помощью мобильного приложения «Е-запись». Загрузить мобильное приложение можно бесплатно в App Store или Google Play . Также записаться можно в терминале самообслуживания, расположенном в помещении сервисного центра МВД в день обращения.