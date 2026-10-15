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Что означают статусы записи в сервисные центры МВД

Личные финансы
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Понимание статусов помогает посетителям лучше ориентироваться в процессе обслуживания.
Понимание статусов помогает посетителям лучше ориентироваться в процессе обслуживания.
Записаться на услуги сервисных центров МВД можно через сайт Главного сервисного центра МВД или мобильное приложение «Е-запись». После регистрации пользователь может отслеживать статус записи в системе.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Какие статусы может иметь запись в сервисный центр МВД

Понимание статуса помогает посетителям лучше ориентироваться в процессе обслуживания и знать, на каком этапе находится их запись.
В ГСЦ МВД объяснили, что означает каждый статус и на каком этапе находится обслуживание:
  • «Ожидает активации». Запись сформирована, однако она еще не активирована. Активация состоится в определенные дату и время, на которые сделана запись. После этого запись станет доступной для вызова администратором сервисного центра МВД.
  • «Ожидает вызова». Запись активирована после даты и времени регистрации. Вызов состоится к первому свободному администратору сервисного центра МВД, который предоставляет соответствующую услугу.
  • «Обслуживается». Администратор сервисного центра МВД приступил к обслуживанию по соответствующей записи.
  • «Отложена до события». Обслуживание временно приостановлено администратором сервисного центра МВД из-за необходимости выполнения или ожидания дополнительных действий. К примеру, это может быть оплата услуги. Такой статус может сохраняться до окончания рабочего дня.
  • «Удалена». Запись отменена самим посетителем, администратором сервисного центра МВД в случае обнаружения при приеме обстоятельств, исключающих возможность предоставления услуги, или автоматически системой, если посетитель не явился после вызова к рабочему месту. Обслуживание по такой записи в дальнейшем не производится.
  • «Завершена». Запись обработана и завершена в системе.
Что означают статусы записи в сервисные центры МВД
Зарегистрироваться на услуги сервисных центров МВД можно на официальном сайте ГСЦ МВД или с помощью мобильного приложения «Е-запись». Загрузить мобильное приложение можно бесплатно в App Store или Google Play. Также записаться можно в терминале самообслуживания, расположенном в помещении сервисного центра МВД в день обращения.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Министерство внутренних дел утвердило Положение о Едином государственном реестре МВД, которое определяет перечень данных о водителях, удостоверениях, экзаменах, медицинских документах и ​​праве управления, которые будут храниться в электронной системе. Информацию об обучении в автошколе также будут связывать с данными о сдаче экзаменов.
По материалам:
Finance.ua
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