Какие льготы УБД сохраняются после демобилизации — список
Какие льготы остаются после увольнения
- Коммунальные услуги. Скидка 75% на оплату жилья, коммунальных услуг и топлива в пределах установленных норм.
- Медицинская помощь. Предусмотрены законом льготы на получение лекарств по рецептам, первоочередное медицинское обслуживание и госпитализацию.
- Трудовые гарантии. Ежегодный отпуск в удобное время и дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней в году.
- Образование для детей. При определенных законом условиях дети участников боевых действий могут получать государственную целевую поддержку для получения профессионального и высшего образования.
- Ежегодная выплата ко Дню Независимости. Разовая денежная выплата, размер и порядок предоставления которой определяет Кабинет Министров Украины.
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