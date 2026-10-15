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Какие льготы УБД сохраняются после демобилизации — список

Личные финансы
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Удостоверение УБД
Удостоверение УБД
После увольнения со службы военнослужащие со статусом участника боевых действий могут продолжать пользоваться предусмотренными законом льготами. В то же время, часть выплат и гарантий зависит от прохождения службы и может прекратиться после увольнения.
Об этом сообщает Житомирский областной ТЦК и СП.

Какие льготы остаются после увольнения

Участники боевых действий могут сохранять право на следующие льготы:
  • Коммунальные услуги. Скидка 75% на оплату жилья, коммунальных услуг и топлива в пределах установленных норм.
  • Медицинская помощь. Предусмотрены законом льготы на получение лекарств по рецептам, первоочередное медицинское обслуживание и госпитализацию.
  • Трудовые гарантии. Ежегодный отпуск в удобное время и дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней в году.
  • Образование для детей. При определенных законом условиях дети участников боевых действий могут получать государственную целевую поддержку для получения профессионального и высшего образования.
  • Ежегодная выплата ко Дню Независимости. Разовая денежная выплата, размер и порядок предоставления которой определяет Кабинет Министров Украины.
Эти льготы связаны со статусом участника боевых действий. В то же время выплаты и гарантии, зависящие от прохождения военной службы, после увольнения могут прекратиться. Для лиц с инвалидностью в результате войны предусмотрены отдельные гарантии.
Если после увольнения льгота не отражается или не начисляется, следует обратиться в орган, ее оформляющий, и проверить актуальность своих данных.
Ранее мы сообщали, что в настоящее время статус УБД предоставляется по упрощенной процедуре. По ссылке мы объяснили, что дает этот статус, правовые основания и процедуры его получения, а также какие категории людей имеют на него право.
Также Finance.ua писал, что в августе 2026 года после почти шести лет социальная справедливость для добровольцев была наконец-то восстановлена. Правительство определило механизм предоставления статуса участника боевых действий для лиц, участвующих в составе добровольческих формирований, которые непосредственно участвовали в антитеррористической операции, но впоследствии не вошли в состав подразделений ВСУ или МВД.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ВоеннослужащийВыплаты
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