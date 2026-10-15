После увольнения со службы военнослужащие со статусом участника боевых действий могут продолжать пользоваться предусмотренными законом льготами. В то же время, часть выплат и гарантий зависит от прохождения службы и может прекратиться после увольнения.

Об этом сообщает Житомирский областной ТЦК и СП.

Какие льготы остаются после увольнения

Участники боевых действий могут сохранять право на следующие льготы:

Коммунальные услуги. Скидка 75% на оплату жилья, коммунальных услуг и топлива в пределах установленных норм.

Скидка 75% на оплату жилья, коммунальных услуг и топлива в пределах установленных норм. Медицинская помощь. Предусмотрены законом льготы на получение лекарств по рецептам, первоочередное медицинское обслуживание и госпитализацию.

Предусмотрены законом льготы на получение лекарств по рецептам, первоочередное медицинское обслуживание и госпитализацию. Трудовые гарантии. Ежегодный отпуск в удобное время и дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней в году.

Ежегодный отпуск в удобное время и дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней в году. Образование для детей. При определенных законом условиях дети участников боевых действий могут получать государственную целевую поддержку для получения профессионального и высшего образования.

При определенных законом условиях дети участников боевых действий могут получать государственную целевую поддержку для получения профессионального и высшего образования. Ежегодная выплата ко Дню Независимости. Разовая денежная выплата, размер и порядок предоставления которой определяет Кабинет Министров Украины.

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Эти льготы связаны со статусом участника боевых действий. В то же время выплаты и гарантии, зависящие от прохождения военной службы, после увольнения могут прекратиться. Для лиц с инвалидностью в результате войны предусмотрены отдельные гарантии.

Если после увольнения льгота не отражается или не начисляется, следует обратиться в орган, ее оформляющий, и проверить актуальность своих данных.

УБД предоставляется по упрощенной процедуре. По ссылке мы Ранее мы сообщали, что в настоящее время статус. По ссылке мы объяснили , что дает этот статус, правовые основания и процедуры его получения, а также какие категории людей имеют на него право.