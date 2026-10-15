Зарплаты в сфере логистики в Украине выросли: сколько платят водителям, курьерам и грузчикам

Медианные зарплаты в категории «Логистика/склад/доставка» за год выросли, а общая медианная зарплата в этой сфере составляет 35 тыс. грн.

В сентябре 2026 года медианная зарплата в сфере логистики, складского хозяйства и доставки в Украине составила 35 тыс. грн. За год больше всего выросли заработки диспетчеров, дальнобойщиков и грузчиков.

Об этом свидетельствуют данные исследования OLX Работа.

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Как изменилось количество вакансий и спрос на работников

В сентябре 2026 года количество объявлений в категории «Логистика / склад / доставка» по Украине было меньше -11%, чем в сентябре 2025. Однако, если сравнивать с сентябрем 2024 года, то разница составляет -3%. То есть, в 2025 году эти специалисты были наиболее востребованы среди работодателей, тогда как в 2026 и 2024 годах предложение почти на одном уровне.

Если анализировать количество объявлений на разные должности, то чаще всего ищут водителей и грузчиков, далее в списке курьеры и кладовщики.

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Что касается спроса среди кандидатов на эти должности, наоборот, именно в сентябре 2026 года зафиксированы самые высокие показатели. Так, средняя активность составила 5 откликов на 1 объявление.

Чаще всего искатели откликаются на вакансии диспетчера (12 откликов на 1 объявление), экспедитора, водителя (по 6 откликов на 1 объявление), грузчика (5 откликов на 1 объявление), курьера, кладовщика (по 4 отклика на 1 объявление). По сравнению с сентябрем 2025 года активность выше — ориентировочно на 1−3 отклика больше для каждой вакансии.

Какие зарплаты предлагают в сфере логистики

Медианные зарплаты в категории «Логистика / склад / доставка» за год выросли, а общая медианная зарплата в этой сфере составляет 35 тыс. грн.

Наибольший рост фиксирован на должность диспетчера: +25% до 23,8 тыс. грн. На втором месте по росту дальнобойщики (+20%), впрочем, медианная заработная плата здесь самая высокая — 66,3 тыс. грн.

На вакансию грузчика медианная зарплата стала выше на +18%, до 29 тыс. грн, а для водителей и кладовщиков наблюдали +15%, до 42,5 тыс. грн и 29,4 тыс. грн соответственно. Несколько меньшее увеличение (от +11% до +13%) произошло для экспедиторов (до 30 тыс. грн) и курьеров (до 35 тыс. грн).

В каких областях больше всего вакансий

Наибольшее количество предложений работы для специалистов в этой сфере фиксировали в регионах с крупными экономическими центрами.

Так, лидирует Киевская область (более 4 тыс. объявлений) и Днепропетровская (более 2 тыс. объявлений). Во Львовской и Одесской уровень предложения одинаковый (не более 1 тыс. объявлений). Харьковская область заняла 5 место (ориентировочно 750 объявлений в сентябре 2026).

Где предлагают самые высокие зарплаты

Впрочем, если анализировать медианные заработные платы, список лидеров несколько отличается. Самые высокие показатели — в Волынской и Львовской областях, по 40 тыс. грн. В Киевской области в сентябре 2026 г. он составил 39 тыс. грн. Медианную заработную плату 35 тыс. грн. предлагали в Закарпатской области, а в Одесской — 34,5 тыс. грн.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что атаки на инфраструктуру и увеличение продолжительности воздушных тревог привели к существенному сокращению спроса работодателей на новых работников. В сентябре количество вакансий в Украине уменьшилось на 9% в годовом исчислении, тогда как количество резюме выросло на 28%.