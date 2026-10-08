0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Где найти работу с зарплатой от 120 000 грн: подборка вакансий в разных сферах

Личные финансы
128
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Поиск работы
Поиск работы
Вакансии с зарплатой от 120 000 грн можно найти в разных сферах — от энергетики и производства до транспорта, продаж и медицины. Делимся подборкой от robota.ua с 10 актуальными предложениями для специалистов с разным опытом и профессиональными навыками.

Инженер-энергетик — SPP Development Ukraine

📍 Киев
💰 120 000−150 000 грн
Дополнительно: бронирование
Компания в сфере возобновляемой энергетики в Украине ищет специалиста по работе над инфраструктурными проектами в сфере возобновляемой энергетики. Требуется анализировать технические решения, подбирать оборудование, работать с проектной документацией и координировать монтажные и пусконаладочные работы.
Предусмотрен испытательный срок продолжительностью 2 месяца.

Водитель со своим авто (5 т) в IDS Ukraine

📍 Киев
💰 144 000−158 000 грн
Компания приглашает на работу водителя с собственным грузовым автомобилем грузоподъемностью 5 тонн для доставки бутылированной воды объемом 18,9 л на предприятия и офисы. Занос бутылей клиентам осуществляет экспедитор.
Место для вашей рекламы
Желательно иметь ФЛП 3 группы. График работы — понедельник-пятница, 06:00—15:00.

Автослесарь-ходовик, автомеханик — Oiler

📍 Софиевская Борщаговка, Киевская область
💰 120 000−180 000 грн
Дополнительно: бронирование
Сеть станций технического обслуживания (СТО) и автосервисов приглашает на работу автослесаря-ходовика, автомеханика с опытом работы от 2 лет с легковыми автомобилями разных марок.
Работодатель предлагает гарантированную ставку от 120 000 грн независимо от объема проделанной работы, жилье в Киеве возле места работы, 28 календарных дней отпуска, рабочее место с подъемником и инструментами, скидки на товары и обслуживание собственного авто. График работы — 5/2, 08:00—19:00.

Product Manager/Руководитель категории — «Продажа посуды и текстиля»

📍 Киев
💰 150 000 грн
В национальной компании в сфере розничной торговли товарами на дому есть вакансия.
В приоритете кандидаты с опытом работы с домашней обувью или тапками также рассматривают продуктовых специалистов из категории постельного белья и домашнего текстиля.
Что требуется: от 5 лет опыта в продуктовом и категоричном менеджменте, практический опыт создания продукта, работы с производителями, формирование ассортиментных матриц и сезонных коллекций, понимание ценообразования, маржинальности и товарных запасов.
Читайте также

Главный бухгалтер — ETS Group

📍Киев
💰 130 000−140 000 грн
Дополнительно: бронирование с первого дня
Украинский дилер строительной и дорожной техники Volvo Construction Equipment разместил вакансию.
Кандидатам требуется профильное высшее образование и от 5 лет опыта в должности главного бухгалтера или его заместителя, знание бухгалтерского и налогового законодательства, опыт работы с ВЭД и проверками контролирующих органов. Важны знание 1С/BAS, MEDoc, Вовремя и Excel.

Конструктор мебели (Senior) — Bassa

📍Киев
💰 от 120 000−150 000 грн
Дополнительно: бронирование
Украинская фабрика корпусной мебели в поисках работника. Специалист будет проектировать мебель, готовить рабочие чертежи, подбирать материалы и фурнитуру и сопровождать изделия на этапах производства и монтажа.
Потребуется от 3 лет опыта в мебельном производстве, знание Autodesk Inventor или SolidWorks, понимание конструктива корпусных или столярных изделий.

Автокрановщик автокрана XCMG/Zoomlion — «Константа-Строй»

📍 Днепр
💰 125 000−140 000
Дополнительно: бронирование
О работодателе
Украинская строительная и генподрядная компания ищет автокрановщика для работы на колесных автокранах грузоподъемностью 25, 30 и 50 тонн.
Понадобится от 3 лет опыта работы автокрановщиком, удостоверение автокрановщика и готовность к гибкому или ненормированному графику.
Предлагают, среди прочего, жилье для иногородних и помощь с продлением удостоверения.

Инженер-технолог — «Спецмаш, ИКК»

📍 Киев
💰 150 000 грн
Специалист будет разрабатывать технологические процессы производства, контролировать качество продукции и будет искать способы оптимизации производственных процессов.
Кандидатам требуется высшее техническое образование и не менее 2 лет опыта работы на аналогичной должности. Важны знание современных технологий производства и программного обеспечения для моделирования процессов. Знание SolidWorks — обязательно, а также опыт работы с PowerMill или Mastercam.
Читайте также

Руководитель отдела продаж — «Прасолов и партнеры»

📍 Киев
💰 120 000−200 000 грн+
Украинская юридическая компания приглашает на работу специалиста, имеющего от 3 лет опыта в управлении продажами, навыки построения отдела продаж с нуля, знание техник продаж.
Среди основных задач — управление трехуровневой системой продаж, оптимизация воронок и скриптов, работа с KPI и аналитикой, наем и развитие менеджеров, выполнение планов продаж.

Стоматолог-хирург — AniDi

📍 Ужгород
💰 200 000−500 000 грн
Сеть стоматологических клиник в Украине приглашает в команду стоматолога-хирурга с опытом работы от 4 лет.
Специалист будет выполнять удаление зубов различной сложности, имплантацию, мягкотканную и костную аугментацию, процедуры All-on-4 и All-on-6. Также есть возможность заниматься протезированием на имплантах.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ВакансииРынок трудаРабота
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems