Где найти работу с зарплатой от 120 000 грн: подборка вакансий в разных сферах

Вакансии с зарплатой от 120 000 грн можно найти в разных сферах — от энергетики и производства до транспорта, продаж и медицины. Делимся подборкой от robota.ua с 10 актуальными предложениями для специалистов с разным опытом и профессиональными навыками.

Инженер-энергетик — SPP Development Ukraine

📍 Киев

💰 120 000−150 000 грн

Дополнительно: бронирование

Компания в сфере возобновляемой энергетики в Украине ищет специалиста по работе над инфраструктурными проектами в сфере возобновляемой энергетики. Требуется анализировать технические решения, подбирать оборудование, работать с проектной документацией и координировать монтажные и пусконаладочные работы.

Предусмотрен испытательный срок продолжительностью 2 месяца.

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Водитель со своим авто (5 т) в IDS Ukraine

📍 Киев

💰 144 000−158 000 грн

Компания приглашает на работу водителя с собственным грузовым автомобилем грузоподъемностью 5 тонн для доставки бутылированной воды объемом 18,9 л на предприятия и офисы. Занос бутылей клиентам осуществляет экспедитор.

Желательно иметь ФЛП 3 группы. График работы — понедельник-пятница, 06:00—15:00 .

Автослесарь-ходовик, автомеханик — Oiler

📍 Софиевская Борщаговка, Киевская область

💰 120 000−180 000 грн

Дополнительно: бронирование

Сеть станций технического обслуживания (СТО) и автосервисов приглашает на работу автослесаря-ходовика, автомеханика с опытом работы от 2 лет с легковыми автомобилями разных марок.

Работодатель предлагает гарантированную ставку от 120 000 грн независимо от объема проделанной работы, жилье в Киеве возле места работы, 28 календарных дней отпуска, рабочее место с подъемником и инструментами, скидки на товары и обслуживание собственного авто. График работы — 5/2, 08:00—19:00 .

Product Manager/Руководитель категории — «Продажа посуды и текстиля»

📍 Киев

💰 150 000 грн

В национальной компании в сфере розничной торговли товарами на дому есть вакансия.

В приоритете кандидаты с опытом работы с домашней обувью или тапками также рассматривают продуктовых специалистов из категории постельного белья и домашнего текстиля.

Что требуется: от 5 лет опыта в продуктовом и категоричном менеджменте, практический опыт создания продукта, работы с производителями, формирование ассортиментных матриц и сезонных коллекций, понимание ценообразования, маржинальности и товарных запасов.

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Главный бухгалтер — ETS Group

📍Киев

💰 130 000−140 000 грн

Дополнительно: бронирование с первого дня

Украинский дилер строительной и дорожной техники Volvo Construction Equipment разместил вакансию.

Кандидатам требуется профильное высшее образование и от 5 лет опыта в должности главного бухгалтера или его заместителя, знание бухгалтерского и налогового законодательства, опыт работы с ВЭД и проверками контролирующих органов. Важны знание 1С/BAS, MEDoc, Вовремя и Excel.

Конструктор мебели (Senior) — Bassa

📍Киев

💰 от 120 000−150 000 грн

Дополнительно: бронирование

Украинская фабрика корпусной мебели в поисках работника. Специалист будет проектировать мебель, готовить рабочие чертежи, подбирать материалы и фурнитуру и сопровождать изделия на этапах производства и монтажа.

Потребуется от 3 лет опыта в мебельном производстве, знание Autodesk Inventor или SolidWorks, понимание конструктива корпусных или столярных изделий.

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Автокрановщик автокрана XCMG/Zoomlion — «Константа-Строй»

📍 Днепр

💰 125 000−140 000

Дополнительно: бронирование

О работодателе

Украинская строительная и генподрядная компания ищет автокрановщика для работы на колесных автокранах грузоподъемностью 25, 30 и 50 тонн.

Понадобится от 3 лет опыта работы автокрановщиком, удостоверение автокрановщика и готовность к гибкому или ненормированному графику.

Предлагают, среди прочего, жилье для иногородних и помощь с продлением удостоверения.

Инженер-технолог — «Спецмаш, ИКК»

📍 Киев

💰 150 000 грн

Специалист будет разрабатывать технологические процессы производства, контролировать качество продукции и будет искать способы оптимизации производственных процессов.

Кандидатам требуется высшее техническое образование и не менее 2 лет опыта работы на аналогичной должности. Важны знание современных технологий производства и программного обеспечения для моделирования процессов. Знание SolidWorks — обязательно, а также опыт работы с PowerMill или Mastercam.

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Руководитель отдела продаж — «Прасолов и партнеры»

📍 Киев

💰 120 000−200 000 грн+

Украинская юридическая компания приглашает на работу специалиста, имеющего от 3 лет опыта в управлении продажами, навыки построения отдела продаж с нуля, знание техник продаж.

Среди основных задач — управление трехуровневой системой продаж, оптимизация воронок и скриптов, работа с KPI и аналитикой, наем и развитие менеджеров, выполнение планов продаж.

Стоматолог-хирург — AniDi

📍 Ужгород

💰 200 000−500 000 грн

Сеть стоматологических клиник в Украине приглашает в команду стоматолога-хирурга с опытом работы от 4 лет.