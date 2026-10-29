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Как изменился реальный доход и сбережения домохозяйств в ЕС (инфографика)

Личные финансы
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Как изменился реальный доход и сбережения домохозяйств в ЕС (инфографика)
Как изменился реальный доход и сбережения домохозяйств в ЕС (инфографика)
Во 2 квартале 2026 г. реальный доход домохозяйств на душу населения в еврозоне вырос на 0,1% после роста на 0,1% в первом квартале 2026 года.
Об этом сообщает ec.europa.
За тот же период реальное потребление домохозяйств на душу населения выросло на 0,3% после того, как в прошлом квартале оставалось стабильным.
Эти данные получены из детального набора сезонно скорректированных квартальных счетов европейского сектора, опубликованных Евростатом, статистическим управлением Европейского Союза.
Как изменился реальный доход и сбережения домохозяйств в ЕС (инфографика)
В ЕС в целом реальный доход домохозяйств на душу населения вырос на 0,1% во втором квартале 2026 после роста на 0,3% в первом квартале 2026 года. В то же время, реальное потребление домохозяйств на душу населения выросло на 0,4% после снижения на 0,1% в предыдущем квартале.
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Причины

В течение 2 квартала 2026 г. незначительный рост реального дохода домохозяйств на душу населения в еврозоне объясняется главным образом положительным вкладом чистого дохода от собственности и других чистых текущих трансфертов.
В то время как в ЕС — оплатой труда работников и социальными выплатами, кроме социальных трансфертов в натуральной форме.
Самым отрицательным фактором в еврозоне был валовой операционный профицит и валовой смешанный доход, тогда как в ЕС это были текущие налоги и чистые социальные взносы.
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Норма сбережений домохозяйств снизилась

Во втором квартале 2026 года уровень сбережений снизился на 0,2 процентного пункта (п.п.) в еврозоне и на 0,3 п.п. в ЕС по сравнению с предыдущим кварталом.
Среди государств-членов, по которым опубликованы данные, уровень сбережений домохозяйств вырос в четырех государствах-членах и снизился в одиннадцати.

Наибольший рост

Наблюдался в Польше и Чехии (+0,6 п.п. у обоих).
В то же время наибольшее снижение наблюдалось в Финляндии (-1,6 п.п.), Венгрии (-1,4 п.п.) и
Как изменился реальный доход и сбережения домохозяйств в ЕС (инфографика)
Раньше мы писали, где в ЕС самая дешевая продуктовая корзина.
Продуктовая корзина самая дорогая в Швейцарии — 137,90 евро, тогда как в Молдове самая дешевая — 41,10 евро. Румыния (66,7) является самой дешевой страной для продуктов питания, цены на 33,3% ниже среднего показателя по ЕС.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ЕС
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