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В ЕС изменят правила для водителей с категорией B

Мир
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Автомобиль на европейских дорогах
Автомобиль на европейских дорогах
В Евросоюзе пересматривают правила для владельцев водительских удостоверений категории B. Реформа предусматривает увеличение допустимой массы отдельных транспортных средств, а также дополнительные условия для водителей более тяжелых кемперов.
В то же время, для разных типов автомобилей предусмотрены отдельные условия и сроки введения новых правил.
Об этом сообщает inpoland.

Какие автомобили можно будет водить с категорией B

По действующим общим правилам, категория B позволяет управлять автомобилями с максимальной разрешенной массой до 3,5 тонн. Однако в ЕС была подготовлена ​​реформа, которая предусматривает исключения для отдельных видов транспорта.
В частности, лимит массы увеличат до 4,25 тонн для транспортных средств, полностью или частично работающих на альтернативном топливе. Это касается и электромобилей, которые из-за веса аккумуляторов могут превышать действующее ограничение.
Воспользоваться такой возможностью смогут водители, имеющие удостоверение категории B не менее двух лет.
Новые правила должны вступить в силу на уровне ЕС 26 ноября 2027 года.

Когда новые правила заработают в ЕС

В некоторых странах Евросоюза подобные нормы уже действуют на национальном уровне. Например, в Польше, Германии и Нидерландах при определенных условиях разрешено управлять отдельными транспортными средствами на альтернативном топливе с максимальной разрешенной массой до 4,25 тонн при наличии категории B.
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После введения общеевропейских правил, такие возможности будут предусматриваться на уровне ЕС. В то же время водителям нужно будет соблюдать установленные требования, в частности, по стажу владения удостоверением.

Что изменится для владельцев кемперов

Отдельные положения реформы будут касаться кемперов с максимальной разрешенной массой до 4,25 тонн. Для управления такими автомобилями с категорией B водителям придется выполнить дополнительные требования.
Страны ЕС смогут самостоятельно определять условия допуска. В частности, они могут предусмотреть учебный курс продолжительностью не менее семи часов, практический экзамен или сочетание обоих требований.
Новые правила для кемперов должны вступить в силу 26 ноября 2029 года. Следовательно, для автомобилей на альтернативном топливе и кемперов предусмотрены разные сроки введения изменений.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
АвтоПольша
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