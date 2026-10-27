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ЕС направит государствам-членам блока €4,7 млрд на возмещение расходов на помощь Украине

Мир
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Общий объем поддержки ЕС достиг €10,8 млрд
Общий объем поддержки ЕС достиг €10,8 млрд
Совет Европейского Союза принял пакет из восьми решений, позволяющих направить €4,7 млрд из Европейского фонда мира на частичное возмещение расходов государств-членов на военную помощь Украине. Кроме того, предусмотрены дополнительные €230 млн на военную учебную миссию ЕС EUMAM Ukraine.
Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

На что направят средства

Решение является частью реализации договоренности государств-членов от 25 сентября о предоставлении 6,6 млрд евро для Украины в рамках Европейского фонда мира.
Соглашение также предусматривает предоставление Украине 1 миллиарда евро новой военной помощи и дальнейшее усиление обучения украинских военных в рамках миссии EUMAM Ukraine в 2027 году.

Общий объем поддержки ЕС достиг €10,8 млрд

Общая поддержка ЕС Украине в пределах Европейского фонда мира (EPF) до 10,8 миллиарда евро, включая 9,9 миллиарда евро на возмещение военной помощи, предоставленной государствами-членами, и 950 миллионов евро на военную обучение EUMAM.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что из примерно 100 миллиардов евро помощи, предоставленных Германией с января 2022 года, только 41 миллиард ушло непосредственно в Украину. Из части финансирования в размере 43,3 миллиарда евро, назначенной гражданской помощи, 35,9 миллиарда евро было израсходовано в Германии. Больше всего денег пошло на помощь украинским беженцам — 27,45 миллиарда евро.
По материалам:
hromadske
ЕС
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