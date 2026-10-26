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Мировые расходы на ІТ в 2027 году достигнут $7,35 трлн — исследование

Мир
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Расходы
Расходы
Мировые расходы по информационным технологиям в 2027 году могут возрасти на 15% и составлять около $7,35 трлн.
Об этом говорится в релизе исследовательской компании Gartner.

Что говорят аналитики

В 2026 году рост оценивается в 14,5% до $6,39 трлн.
«Рыночные силы стимулируют затраты на инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ), облачные платформы с поддержкой ИИ и передовые программные экосистемы, поскольку это наиболее привлекательные глобальные сегменты», — считает ведущий аналитик Gartner Джон-Дэвид Лавлок.
По его словам, рост цифровой экономики все больше и больше определяется не только внедрением ПО, но и способностью финансировать, создавать и монетизировать инфраструктуру ИИ в беспрецедентных масштабах.
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Наиболее значительные темпы роста в следующем году — как и в этом — продемонстрируют затраты на ЦОД: на 55,5% после роста на 73,8% в 2026 году. Тем временем сфера ПО выйдет на первое место по общим затратам, опередив сектор ІТ-услуг, считают аналитики Gartner.
Ранее мы сообщали, что за 8 месяцев 2026 года Украина получила 4,46 млрд долларов от экспорта ІТ-услуг. Это на 4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Таким образом, объемы ІТ-экспорта вернулись к уровню 2023 года, однако остаются на 9% ниже показателя 2022-го.
По материалам:
open4business
IT
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