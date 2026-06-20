Треть ІТ-компаний в Украине работает с убытками: кто заработал больше всего в 2025 году

68% украинских ІТ-компаний остаются прибыльными, однако 30% завершили 2025 год с убытком.
Об этом свидетельствуют данные «Опендатабот» на основе анализа годовой финансовой отчетности за 2025 год, представленной по состоянию на конец мая 2026 года, пишет Dou.
В исследование вошли 6699 юридических лиц, работающих в сфере ІТ и разработки программного обеспечения. Анализ охватывал только компании с доходом более нуля, заполненными финансовыми показателями и коммерческой формой собственности.
По результатам исследования, 4553 компании, или 68%, завершили год с прибылью. В то же время 2097 компаний (31,3%) зафиксировали убытки, а еще 49 компаний (0,7%) вышли на нулевой финансовый результат.
Какие юрлица самые прибыльные
Самую высокую финансовую устойчивость демонстрирует крупный бизнес — среди компаний с годовым доходом более 1 млрд грн прибыльными оказались 37 из 39 компаний, или почти 95%. Средний бизнес также показал высокие результаты: прибыль получили 303 из 333 компаний (91%).
Среди малого бизнеса ситуация сложнее. Доходными были 4213 из 6327 компаний, то есть около двух третей. Это означает, что почти каждая третья малая ІТ-компания завершила год с убытком.
Уровень рентабельности среди прибыльных компаний был относительно схожим независимо от размера бизнеса. Для крупных компаний медианная рентабельность составила 5,74%, для средних — 5,94%, а для малых — 5,16%.
Десятка самых прибыльных ІТ-юрлиц по итогам 2025 года выглядит так:
ООО «КИЛОБАЙТ1024» — 2,49 млрд грн чистой прибыли.