Будут ли отбирать квартиры у людей из-за долгов за коммуналку

В Украине забрать жилье из-за долгов за коммунальные услуги могут только при значительной задолженности — около 430 тыс. грн. Так что обычные долги за свет, воду или отопление сами по себе не означают, что человек рискует остаться без квартиры.

Об этом заявил заместитель министра юстиции Андрей Гайченко.

Что об этом известно

«Будут ли отбирать жилье за ​​коммунальные долги? Всегда была определенная сумма, в которую жилье не забиралось. Она была определена законом. Раньше это было около 170 тыс. гривен. Сейчас, учитывая военные реалии, курсы валют , объективную ситуацию, в которую попало население нашего государства, мы повысили эту сумму до 430 тысяч. Поэтому чтобы у тебя отняли единственное жилье, нужно очень постараться накопить долгов за коммуналку», — отметил он.

Замминистра выразил мнение, что в Украине могут быть единицы таких коммунальных должников.

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«То есть за коммунальные долги в 99,999% случаев отниматься единое жилье не будет. Здесь я хочу успокоить людей», — сказал Гайченко.

Отвечая на вопрос, что делать людям, если они уплатили долги, но соответствующие системы дали сбой, особенно в условиях блекаутов, и ограничения с лица не были сняты, он пояснил, что граждане могут позвонить государственному исполнителю, номер которого есть во всех базах и во всех процессуальных документах.

«Всегда к каждому производству привязан телефон государственного исполнителя. Кроме этого, есть единственный колцентр Государственной исполнительной службы. Но за последний год у нас каких-либо технических сбоев не происходило, даже несмотря на блекауты», — отметил замминистра.