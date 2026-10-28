Фриланс в 2026 году: какие услуги теряют спрос из-за ИИ

На украинском фрилансе сокращается количество заказов на переводы и другие типичные задания, в то время как AI-видео и технические специализации привлекают больше клиентов. Исследование Freelancehunt показало, как за девять месяцев 2026 года изменились спрос и бюджеты в разных категориях.

Где бюджеты выросли больше всего

За январь-сентябрь 2026 медианный чек в категории «Перевод текстов» удвоился по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. В то же время количество проектов сократилось на 63,5%.

Среди направлений, где также заметно подорожали заказы — монтаж и дизайн сайтов.

В Freelancehunt объясняют эту тенденцию автоматизацией рутинных задач. Короткие переводы и базовую обработку видеозаказчики все чаще выполняют самостоятельно с помощью AI-инструментов. На фриланс передают более сложные работы: локализацию программного обеспечения, перевод юридических документов, художественные тексты, экспертную проверку результатов AI, полноценный видеопродакшн и сложную анимацию.

Меняется и работа дизайнеров. Генеративные инструменты ускоряют создание прототипов сайтов, поэтому большее внимание уделяется UI/UX-логике, индивидуальному дизайну и реализации проектов под ключ.

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Подобные изменения происходят в видеопроизводстве. AI-видео постепенно выходит за пределы экспериментов и становится инструментом для коммерческой рекламы, кинематографических роликов и цифровых аватаров.

В то же время увеличение чека не означает, что весь рынок растет. В категории переводов медианный бюджет мог повыситься в значительной степени из-за исчезновения мельчайших заказов. Когда простые задания выполняются с помощью AI, в статистике остаются более сложные и более дорогие проекты.

Freelancehunt отмечает, что бизнес все больше ценит не выполнение отдельных операций, а комплексные решения, профессиональную экспертизу и ответственность за конечный результат.

Какие направления набирают популярность

Быстрее всего заказов растет в AI-видео, рекрутинге и консультировании. По данным Freelancehunt, в январе-сентябре 2026 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года показатели изменились так:

AI-видео: количество проектов выросло на 26,3%;

рекрутинг: на 19,1%;

консультирование: на 13,8%.

AI-видео демонстрирует рост сразу по двум показателям. Количество заказов по этой категории увеличилось на 26,3%, а медианный чек — на 26,6%. То есть бизнес чаще обращается к таким специалистам, а стоимость проектов тоже растет.

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В Freelancehunt отмечают: появление новых AI-специализаций не обязательно означает сокращение потребности в человеческом труде. Автоматизация создает новые задачи для специалистов, а спрос на традиционные профессиональные услуги сохраняется.

Какие услуги теряют спрос

Наибольшее сокращение количества проектов наблюдается в категориях, где результат можно относительно легко автоматизировать. Речь идет, в частности, о:

переводах,

базовом копирайтинге,

шаблонной верстке.

Типичные тексты и несложные задачи бизнес все чаще выполняет самостоятельно с помощью AI-инструментов. Поэтому потребность заказывать такие услуги отдельно уменьшается.

В то же время, это не обязательно означает исчезновение соответствующих профессий. Изменяется характер работы, за которую клиенты готовы платить. Вместо простого перевода заказчику может потребоваться локализация, вместо отдельного текста — контент для конкретной бизнес-цели, а вместо шаблонной верстки — готовое цифровое решение.

Специалисты Freelancehunt считают, что рынок постепенно уходит от оплаты за отдельную операцию в пользу комплексного результата. Большее значение имеют проверка, адаптация и интеграция проделанной работы.

Где на фрилансе самые большие бюджеты

Самые высокие средние бюджеты проектов сосредоточены в технических специализациях. По данным Freelancehunt, первое место занимает категория «Криптовалюта и blockchain» со средним бюджетом 17 472 грн.

В десять категорий с крупнейшими средними бюджетами преимущественно входят направления, связанные с разработкой, программированием, автоматизацией и CRM-решениями. Также в рейтинг попал дизайн интерьеров.

При этом разница между лидером и категорией, занявшей десятое место, не слишком велика. По направлению «Разработка ботов» средний бюджет составляет 14 826 грн. Это примерно на 18% меньше, чем в категории «Криптовалюта и blockchain».

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По оценке Freelancehunt такие результаты свидетельствуют о спросе на широкий спектр технологических решений, а не только на одну популярную специализацию. В то же время, бюджет конкретного заказа зависит от его объема, сложности и требований клиента.