У каждого седьмого айтишника есть вторая работа: сколько зарабатывают

За три года доля айтишников, имеющих дополнительную работу, возросла. Часть специалистов работает более 60 часов в неделю. При этом медианная зарплата специалистов с парттаймом в ІТ достигла $4000.
Об этом свидетельствуют результаты опроса DOU, в котором учли ответы 14 тысяч респондентов из Украины и из-за рубежа.
У кого из айтишников чаще есть вторая работа
В 2026 году дополнительная занятость есть примерно у 14% ІТ-специалистов. Для сравнения, в 2023 году таких было 8%. За это время изменился и самый популярный формат подработки: если в 2023—2025 годах преобладал парттайм, то теперь на первом месте — вторая работа в полной занятости. В то же время доля дополнительно работающих на фрилансе несколько сократилась.
По месту жительства разница также заметна: за границей вторую работу 17,1% айтишников, а в Украине — 12,8%. Особенно отличается доля работающих на двух фултаймах: 10% за рубежом против 6% в Украине.
В то же время формат дополнительной занятости зависит от специализации. Среди дизайнеров наибольшая доля тех, кто фрилансит — 15%. У системных администраторов преобладает вторая фултайм-работа в ІТ — 14%. Среди DevOps/SRE почти одинаковые доли приходятся на дополнительную полную и частичную занятость — 10% и 9% соответственно.
Реже всего вторую работу имеют специалисты по продажам (9,3%), проджект-менеджеры (9,4%) и HR-специалисты (9,6%). Маркетологи, дизайнеры и аниматоры, а также специалисты из Brand, PR и Content чаще выбирают фриланс.
Среди специалистов с дополнительной занятостью несколько больше доля людей с опытом от 10 лет, чем среди тех, кто имеет только одну работу: 32% против 28%. В то же время среди айтишников без дополнительной работы чаще встречаются начинающие: 14% имеют до двух лет опыта. Среди тех, кто объединяет несколько работ, таких специалистов 10%.
Сколько зарабатывают айтишники с двумя работами
Медиальная зарплата ІТ-специалистов с дополнительной занятостью составляет $3500. Для тех, кто имеет только одну работу, этот показатель равен $2600.
Самая высокая медианная зарплата среди айтишников с дополнительной работой — у тех, у кого есть парттайм в ІТ: $4000. Самая низкая — у дополнительно работающих на фрилансе — $2500. В частности, это связано с тем, что большинство фрилансеров в выборке — дизайнеры.
В некоторых специализациях разница в доходах между специалистами с одной и несколькими работами особенно заметна:
DS/AI/ML/Data Engineering: медианная зарплата специалистов без дополнительной работы — $3000, а имеющих вторую фултайм-работу — $8200.
Analytics: за одну работу медианная зарплата составляет $2100, а при дополнительной занятости на парттайме — $4000.
Software Engineering & Architecture: специалисты с одной работой получают медианно $3420, а имеющие вторую фултайм- или парттайм-работу — $4900−5000.
В дизайнерских специализациях ситуация другая. Несмотря на то, что у дизайнеров часто есть дополнительная работа на фрилансе или фултайме, их зарплаты остаются среди самых низких. В категории Graphic/Motion/Web/Other Design медианная зарплата составляет $1600 и $1800 среди тех, кто имеет дополнительную занятость. К специализациям по более низким зарплатам также относятся системные администраторы и HR-специалисты.
Сколько часов в неделю работают айтишники с дополнительной занятостью
Половина ІТ-специалистов со второй работой работают от 35 до 45 часов в неделю. Еще 26% работают 45−60 часов, а 8% - более 60 часов.
При этом дополнительная частичная занятость может отнять больше времени, чем вторая работа на полный день. Среди айтишников, работающих на фултайме, 55% тратят на него 35−45 часов в неделю. Среди имеющих парттайм таких 48%.
В то же время, около трети айтишников с дополнительной работой на парттайме работают 45−60 часов в неделю. Для сравнения, среди тех, кто дополнительно фрилансит, таких 27%, а среди работников со второй фултайм-занятостью — 23%.
Те, кто работает более 60 часов в неделю, чаще всего имеют вторую работу на фултайме или парттайме.