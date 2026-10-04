Как меняется зарплата айтишников после смены работы

Смена работы в ІТ не всегда означает более высокую зарплату. Некоторые специалисты после перехода в другую компанию зарабатывают больше коллег с большим стажем на текущем месте. В то же время в некоторых специализациях после смены работы зарплата, наоборот, ниже.

Такие данные приводит Dou, проанализировав зарплаты специалистов, недавно сменивших работу и работающих на текущем месте менее одного года.

Как меняется зарплата после перехода в новую компанию

В большинстве ІТ-специализаций Junior-специалисты, работающие в компании менее года, имеют более низкие медианные зарплаты, чем их коллеги с большим стажем.

По мнению исследователей, вероятно, после года работы зарплату пересматривают и повышают.

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Для Middle-специалистов ситуация отличается. В разработке, QA, аналитике, Data Science / AI / ML, Product Management, HR и маркетингу медианные зарплаты тех, кто пришел в компанию в течение последнего года, несколько выше.

В то же время у DevOps и Project Management наблюдается обратная тенденция: Middle-специалисты со стажем менее года на текущем месте имеют более низкие медианные зарплаты.

Как отмечают в Dou, среди Senior и Lead+ единой закономерности нет:

Среди Senior-специалистов выше медианные зарплаты у тех, кто работает в компании меньше года, имеют аналитики, специалисты по DS/AI/ML/Data Engineering, Project- и Product-менеджеры и HR-специалисты.

У разработчиков и DevOps/SRE медианные зарплаты практически не отличаются в зависимости от стажа в компании.

В то же время, Senior QA и маркетологи, работающие на текущем месте меньше года, имеют более низкие зарплаты.

Среди Lead+ специалистов по разработке и QA высшие медианные зарплаты имеют те, кто присоединился к компании за последний год.

Аналитики заключают, что связь между недавней сменой работы и зарплатой зависит как от тайтла, так и от специализации специалиста.

Ранее Finance.ua писал , что женщины составляют около трети кандидатов в украинском ІТ и имеют почти такие же шансы на аренду, как мужчины. Однако разработчиков все же несколько чаще нанимают мужчин, а дизайнеров — женщин. Мужчины-разработчики с опытом более 10 лет ожидают в среднем $800 больше, чем женщины с аналогичным опытом.

Также мы отмечали , что в 2026 году 40% украинских ІТ-специалистов планируют переехать из Украины, в то время как 55% не хотят покидать страну.