Просроченное водительское удостоверение и штрафы: когда придется сдавать экзамены

Во время военного положения начинающие водители могут управлять автомобилем в Украине даже после завершения двухлетнего срока действия первого удостоверения. Однако на необходимость повторной сдачи экзаменов влияет количество нарушений, совершенных водителем в течение первых двух лет.

Об этом рассказали в Главном сервисном центре МВД.

Можно ли ездить с просроченным удостоверением

Во время действия военного положения и еще в течение года после отмены водителям разрешено управлять транспортным средством при наличии впервые выданного водительского удостоверения, даже если срок действия документа уже завершился.

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В то же время, как отмечают специалисты, это правило работает только в Украине. Если вы планируете управлять транспортным средством за границей, удостоверение необходимо обязательно обменять на действующее.

Как количество штрафов влияет на обмен

При обмене впервые выданного водительского удостоверения учитывается количество административных правонарушений, совершенных в течение двухлетнего срока со дня выдачи документа:

если за этот период было не более двух нарушений , удостоверение можно обменять без повторной сдачи теоретического и практического экзаменов;

, удостоверение можно обменять без повторной сдачи теоретического и практического экзаменов; Если же у водителя три или более нарушений, для получения нового удостоверения нужно успешно сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД.

Однако нарушения, совершенные после завершения двухлетнего срока действия первого удостоверения, во время его обмена не учитываются.

До этого Finance.ua отмечал , что в Украине изменили правила выдачи и обмена водительских удостоверений. Теперь после окончания двухлетнего срока первого удостоверения водители будут получать документы с разным сроком действия в зависимости от категории транспортного средства.

Срок действия зависит от открытой категории транспортного средства: