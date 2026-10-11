Могут ли не платить зарплату во время испытательного срока

Что нужно знать об испытательном сроке, Фото: magnific

Во время испытательного срока работодатель должен выплачивать работнику зарплату и соблюдать нормы трудового законодательства.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Должны ли платить зарплату во время испытательного срока

Статья 26 Кодекса законов о труде Украины предусматривает, что работник, официально принятый на работу с условием об испытании, имеет такие же трудовые права, как и другие наемные работники.

Испытательный срок не является бесплатной стажировкой и не освобождает работодателя от обязанности платить заработную плату.

Также в этот период работодатель не может уволить работника в любой момент без соблюдения установленных правил.

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Если работник не прошел испытание, работодатель должен в письменном виде предупредить его об увольнении не менее трех дней.

По статье 28 Кодекса законов о труде Украины, если по истечении испытательного срока работник продолжает работать, считается, что он успешно прошел испытание. После этого расторжение трудового договора возможно только на общих основаниях.

Ранее Finance.ua писал , что на испытательный срок работнику обычно устанавливают должностной оклад, соответствующий минимальному размеру, предусмотренному для соответствующей должности.