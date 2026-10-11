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Могут ли не платить зарплату во время испытательного срока

Личные финансы
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Что нужно знать об испытательном сроке
Что нужно знать об испытательном сроке, Фото: magnific
Во время испытательного срока работодатель должен выплачивать работнику зарплату и соблюдать нормы трудового законодательства.
Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Должны ли платить зарплату во время испытательного срока

Статья 26 Кодекса законов о труде Украины предусматривает, что работник, официально принятый на работу с условием об испытании, имеет такие же трудовые права, как и другие наемные работники.
Испытательный срок не является бесплатной стажировкой и не освобождает работодателя от обязанности платить заработную плату.
Также в этот период работодатель не может уволить работника в любой момент без соблюдения установленных правил.
Если работник не прошел испытание, работодатель должен в письменном виде предупредить его об увольнении не менее трех дней.
По статье 28 Кодекса законов о труде Украины, если по истечении испытательного срока работник продолжает работать, считается, что он успешно прошел испытание. После этого расторжение трудового договора возможно только на общих основаниях.
Ранее Finance.ua писал, что на испытательный срок работнику обычно устанавливают должностной оклад, соответствующий минимальному размеру, предусмотренному для соответствующей должности.
После успешного прохождения испытательного срока (или через определенный период работы, например, полгода или год) работнику повышают размер должностного оклада, однако в пределах установленного диапазона для соответствующей профессионально-квалификационной группы работников (должности).
По материалам:
Finance.ua
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