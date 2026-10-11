Могут ли не платить зарплату во время испытательного срока

Если работник не прошел испытание, работодатель должен в письменном виде предупредить его об увольнении не менее трех дней.
По статье 28 Кодекса законов о труде Украины, если по истечении испытательного срока работник продолжает работать, считается, что он успешно прошел испытание. После этого расторжение трудового договора возможно только на общих основаниях.
Ранее Finance.ua писал, что на испытательный срок работнику обычно устанавливают должностной оклад, соответствующий минимальному размеру, предусмотренному для соответствующей должности.
После успешного прохождения испытательного срока (или через определенный период работы, например, полгода или год) работнику повышают размер должностного оклада, однако в пределах установленного диапазона для соответствующей профессионально-квалификационной группы работников (должности).