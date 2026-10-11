Кто из пенсионеров может получить ежемесячную компенсационную выплату к пенсии

Пенсионеры от 70, 75 или 80 лет могут получать ежемесячную компенсационную доплату к пенсии. Ее размер зависит от возраста и может составлять до 570 грн.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Кто имеет право на выплату

Согласно пункту 8 постановления Кабинета Министров Украины от 24 февраля 2023 года № 168, размер компенсационной выплаты зависит от возраста пенсионера:

от 70 до 75 лет — до 300 грн;

от 75 до 80 лет — до 456 грн;

после 80 лет — до 570 грн.

Выплату устанавливают автоматически со дня, когда пенсионер достигает соответствующего возраста. Обращаться в Пенсионный фонд для ее назначения не нужно.

Выплату назначают независимо от вида пенсии, закона, по которому ее назначили, продолжительности страхового стажа и продолжает ли пенсионер работать.

Следует отметить, что компенсационную выплату устанавливают, если пенсия составляет менее 10 340,35 грн. После начисления доплаты общий размер пенсии также может превышать эту сумму.

Когда пенсионер достигает следующего возрастного порога (75 или 80 лет), размер компенсационной выплаты увеличивается.