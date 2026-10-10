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Работа, переезд, доходы: о чем безработные должны уведомлять Службу занятости

Личные финансы
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Женщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком, Фото: magnific
Люди, состоящие на учете в Службе занятости как безработные, должны уведомлять карьерного советника об обстоятельствах, которые могут повлиять на их статус или право на получение пособия. Несвоевременное информирование может иметь финансовые последствия.
Об этом сообщили в Донецкой службе занятости.

О чем нужно извещать

Специалисты отмечают, что в течение трех рабочих дней с момента возникновения соответствующих изменений безработный должен сообщить о них карьерному советнику.
В частности, речь идет о трудоустройстве или начале предпринимательской деятельности. Службу занятости следует проинформировать даже в случае временного трудоустройства.
Также необходимо сообщать об изменении личных данных, если изменены местожительство, номер телефона, электронная почта, фамилия или другие паспортные данные.
Кроме того, следует информировать об изменении места пребывания (переезд в другой город или страну). Если вы планируете выехать за границу, об этом нужно сообщить не позднее чем за три рабочих дня до пересечения границы.
О каких еще обстоятельствах нужно сообщать:
  • получение любых доходов, которые могут влиять на выплаты;
  • изменения в состоянии здоровья, если они влияют на возможность работы, а также об оформлении больничного;
  • поступление в учебное заведение на дневную или дуальную форму обучения;
  • получение пенсии;
  • призыв или поступление на военную службу;
  • любые другие изменения, которые могут повлиять на статус безработного.
Если своевременно не сообщить об изменениях, это может привести к негативным последствиям.
В частности, человек потеряет статус безработного, выплаты прекратят, а уже полученные средства нужно будет вернуть.
Ранее Finance.ua писал, что атаки на инфраструктуру и увеличение продолжительности воздушных тревог привели к существенному сокращению спроса работодателей на новых работников. В сентябре количество вакансий в Украине уменьшилось на 9% в годовом исчислении, тогда как количество резюме выросло на 28%.
Также мы отмечали, что украинцы стали активнее откликаться на вакансии в сфере производства, логистики и строительства. За год количество откликов на отдельные рабочие профессии выросло в несколько раз.
По материалам:
Finance.ua
Работа
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