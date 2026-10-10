Работа, переезд, доходы: о чем безработные должны уведомлять Службу занятости

Люди, состоящие на учете в Службе занятости как безработные, должны уведомлять карьерного советника об обстоятельствах, которые могут повлиять на их статус или право на получение пособия. Несвоевременное информирование может иметь финансовые последствия.

Об этом сообщили в Донецкой службе занятости.

О чем нужно извещать

Специалисты отмечают, что в течение трех рабочих дней с момента возникновения соответствующих изменений безработный должен сообщить о них карьерному советнику.

В частности, речь идет о трудоустройстве или начале предпринимательской деятельности. Службу занятости следует проинформировать даже в случае временного трудоустройства.

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Также необходимо сообщать об изменении личных данных, если изменены местожительство, номер телефона, электронная почта, фамилия или другие паспортные данные.

Кроме того, следует информировать об изменении места пребывания (переезд в другой город или страну). Если вы планируете выехать за границу, об этом нужно сообщить не позднее чем за три рабочих дня до пересечения границы.

О каких еще обстоятельствах нужно сообщать:

получение любых доходов, которые могут влиять на выплаты;

изменения в состоянии здоровья, если они влияют на возможность работы, а также об оформлении больничного;

поступление в учебное заведение на дневную или дуальную форму обучения;

получение пенсии;

призыв или поступление на военную службу;

любые другие изменения, которые могут повлиять на статус безработного.

Если своевременно не сообщить об изменениях, это может привести к негативным последствиям.

В частности, человек потеряет статус безработного, выплаты прекратят, а уже полученные средства нужно будет вернуть.

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