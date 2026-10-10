Потеряли чек после покупки: можно ли вернуть товар

Женщина с чеком в руках, Фото: magnific

Покупатель должен получить расчетный документ при покупке товара. Если чек потерялся, а впоследствии возникла необходимость вернуть товар, следует сохранить другие подтверждения покупки.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

Что делать, если чек потерялся

В соответствии с Законом Украины «О защите прав потребителей» продавец обязан выдать покупателю расчетный документ, подтверждающий факт приобретения.

Это может быть кассовый или товарный чек, квитанция или другой предусмотренный законодательством документ.

В случае потери чека следует собрать все другие документы и сведения, которые могут подтвердить факт покупки и обратиться к продавцу со своим требованием.

Во время онлайн-покупок таким подтверждением могут быть данные о заказе, электронном чеке или переписке с продавцом.

Также рекомендуется хранить гарантийный талон, техническую документацию и другие документы, касающиеся товара.

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Если чек выдается в электронной форме, следует проверить электронную почту, номер телефона или другой канал, по которому его должны были отправить.

Если продавец отказывается удовлетворить законное требование потребителя, можно обратиться в территориальный орган Госпродпотребслужбы.

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Потребителям советуют при каждой покупке сразу получать расчетный документ и хранить его вместе с другими документами на товар.

Ранее Finance.ua писал , если вы случайно разбили или повредили товар в магазине, работники магазина не могут потребовать от вас оплату.

Риск случайного уничтожения или повреждения имущества несет его владелец, если иное не предусмотрено договором или законом.