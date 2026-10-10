Потеряли чек после покупки: можно ли вернуть товар

Покупатель должен получить расчетный документ при покупке товара. Если чек потерялся, а впоследствии возникла необходимость вернуть товар, следует сохранить другие подтверждения покупки.
Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.
Что делать, если чек потерялся
В соответствии с Законом Украины «О защите прав потребителей» продавец обязан выдать покупателю расчетный документ, подтверждающий факт приобретения.
Это может быть кассовый или товарный чек, квитанция или другой предусмотренный законодательством документ.
В случае потери чека следует собрать все другие документы и сведения, которые могут подтвердить факт покупки и обратиться к продавцу со своим требованием.
Во время онлайн-покупок таким подтверждением могут быть данные о заказе, электронном чеке или переписке с продавцом.
Также рекомендуется хранить гарантийный талон, техническую документацию и другие документы, касающиеся товара.
Если чек выдается в электронной форме, следует проверить электронную почту, номер телефона или другой канал, по которому его должны были отправить.
Если продавец отказывается удовлетворить законное требование потребителя, можно обратиться в территориальный орган Госпродпотребслужбы.
Потребителям советуют при каждой покупке сразу получать расчетный документ и хранить его вместе с другими документами на товар.
Ранее Finance.ua писал, если вы случайно разбили или повредили товар в магазине, работники магазина не могут потребовать от вас оплату.
Риск случайного уничтожения или повреждения имущества несет его владелец, если иное не предусмотрено договором или законом.
До момента покупки товар остается собственностью магазина, поэтому заставлять потребителя оплачивать случайно поврежденный или разбитый товар нельзя.