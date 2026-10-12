В Украине введут специальные паркоместа для водителей с детьми до трех лет: одобрено постановление
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Справка Finance.ua:
- Верховная Рада поддержала законопроект № 12437, который вводит специальные паркоместа для водителей с детьми младше трех лет, в октябре 2025 года. За документ проголосовали 276 народных депутатов;
- согласно тексту документа, органам государственной власти и местного самоуправления рекомендовано способствовать созданию отдельных паркомест для транспортных средств, которыми управляют беременные женщины, пожилые люди и ветераны.
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