В Украине введут специальные паркоместа для водителей с детьми до трех лет: одобрено постановление

Для водителей, которые перевозят детей до трех лет, введут новые опознавательные знаки на автомобилях.

В Украине обустроят специальные паркоместа для водителей, которые перевозят детей до трех лет. Кабинет Министров одобрил постановление, предусматривающее новую разметку, дорожные знаки с изображением детской коляски и специальные отметки на автомобилях.

Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Выговский.

«Это один из шагов к современной системе организации дорожного движения и парковки. Работаем над тем, чтобы подробно учитывать потребности всех участников дорожного движения», — отметил Выговский.

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Сколько паркомест выделят для водителей с маленькими детьми

На парковочных площадках специальные места для автомобилей, которыми перевозят детей до трех лет, должны составлять не менее 5% от общего количества паркомест. В то же время на каждой площадке должно быть как минимум одно такое место.

Специальные паркоместа будут обозначаться соответствующей дорожной разметкой и табличками с изображением детской коляски. Они должны располагаться на расстоянии не более 50 метров от въезда на парковку.

Какие обозначения должны быть на авто

Для водителей, которые перевозят детей до трех лет, введут новые опознавательные знаки на автомобилях.

В то же время водители, использующие такие знаки, должны иметь электронный или бумажный документ, подтверждающий возраст ребенка.

Справка Finance.ua: