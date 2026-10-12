Что нужно сделать жителям частных и многоквартиных домов к зиме: советы экспертов

Украинцам следует заранее подготовиться к возможным длительным отключениям электроэнергии и отопления зимой.

Жителям многоэтажек прежде всего нужно проверить систему отопления дома и минимизировать потери тепла, а владельцам частных домов — позаботиться об утеплении и альтернативных источниках отопления, пишет УНИАН

Частные дома

По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, жителям частного сектора, прежде всего, нужно позаботиться о термомодернизации домов и возможности обогревать их без централизованного снабжения тепла. Для этого можно использовать газовые или твердотопливные котлы, печи и резервные источники электроэнергии.

«Также целесообразно иметь системы накопления электроэнергии, аккумуляторы, генераторы электрической энергии от двух и более киловатт», — отметил эксперт.

Многоквартирные дома

Жильцам многоквартирных домов, которые значительно больше зависят от общей инфраструктуры, следует сосредоточиться на проверке систем отопления и подготовке резервного питания.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рекомендует перед началом отопительного сезона убедиться, что система отопления дома исправна. В частности, управляющие компании, ОСМД и жилищные кооперативы должны проверить оборудование, очистить фильтры, промыть трубы и устранить возможные повреждения.

Важный шаг

Обеспечить резервное питание циркуляционных насосов, отвечающих за движение теплоносителя в системе отопления.

Для этого можно установить генератор или аккумуляторную систему. По словам Харченко, такое резервное питание не нуждается в сверхмощном оборудовании, поэтому жильцы могут организовать его приобретение на общие средства.

Также эксперт советует проверить окна и двери в подъездах, состояние подвалов и чердаков, чтобы снизить потери тепла. Отдельное внимание следует уделить квартирам, в которых долгое время никто не живет. Открытые или выбитые окна в таких помещениях во время сильных морозов могут привести к замерзанию труб, что создаст дополнительные проблемы для всей системы отопления дома.

Жителям крупных городов, прежде Киева и прифронтовых населенных пунктов, заранее продумать возможность временного выезда на случай серьезных повреждений энергетической инфраструктуры. Особенно это касается семей с детьми и пожилыми людьми.