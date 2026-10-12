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Работа в ночное время: сколько должны доплачивать работникам

Личные финансы
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За каждый час, отработанный в ночное время, работодатель обязан выплачивать доплату в размере не менее 20% часовой тарифной ставки или должностного оклада.
За каждый час, отработанный в ночное время, работодатель обязан выплачивать доплату в размере не менее 20% часовой тарифной ставки или должностного оклада.
Работа в ночное время подразумевает особые условия оплаты и законодательные гарантии для работников. Работодатели обязаны соблюдать установленные требования, в частности выплачивать доплату за каждый час работы ночью и учитывать ограничения по привлечению отдельных категорий работников.
Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Какие часы считаются ночным временем

Согласно статье 54 Кодекса законов о труде Украины, ночным считается время с 22:00 до 06:00.
В мирное время продолжительность ночной смены сокращается на один час по сравнению с дневным без уменьшения заработной платы. Однако во время военного положения правило о сокращении ночной смены на один час временно не применяется.
В то же время, отмена такого сокращения не влияет на право работников получать дополнительную оплату за работу ночью.

Сколько доплачивают за работу в ночное время

Поскольку ночной труд связан с повышенной нагрузкой на организм, за него предусмотрена дополнительная оплата.
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За каждый час, отработанный в ночное время, работодатель обязан выплачивать доплату в размере не менее 20% часовой тарифной ставки или должностного оклада.
Конкретный размер доплаты определяется генеральным, отраслевыми соглашениями и коллективным договором предприятия. Он может быть выше установленного минимума.
В частности, коллективные договоры многих предприятий предусматривают доплаты за ночную работу в размере 25%, 35% или даже 40%.
При этом работодатель не имеет права устанавливать доплату ниже 20%, в том числе во время военного положения.

Кому запрещено работать ночью

Для защиты здоровья отдельных категорий работников законодательством установлены ограничения по привлечению к ночному труду.
В частности, работа в ночное время запрещена для беременных женщин, женщин, имеющих детей до трех лет, лиц моложе 18 лет, а также других категорий работников, определенных законодательством.

Кто может работать ночью только по собственному согласию

Отдельные категории работников могут привлекаться к работе в ночное время только по добровольному письменному согласию.
Речь идет о лицах с инвалидностью, если ночной труд не противоречит медицинским рекомендациям, а также матерям, имеющим детей от одного до трех лет.

Могут наказать за отказ от ночной работы

В Гоструда отмечают, что отказ работников, на которых распространяются указанные законодательные ограничения и гарантии, от работы в ночное время не считается нарушением трудовой дисциплины.
Поэтому работодатель не имеет права применять к таким работникам дисциплинарные взыскания или увольнять их из-за отказа работать ночью.
По материалам:
Судебно-юридична газета
РаботаЗарплата
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