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Меньше вакансий и выше конкуренция: где труднее всего найти работу в IT

Личные финансы
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Меньше вакансий и выше конкуренция: где труднее всего найти работу в IT
Меньше вакансий и выше конкуренция: где труднее всего найти работу в IT
Вакансий в IT становится меньше, а конкуренция за них растет: в сентябре на одну позицию в среднем приходилось 38 откликов кандидатов. Сложнее всего сейчас найти работу Front-end-разработчикам, Node. js-специалистам и QA.
Об этом говорится в аналитике DOU.
В сентябре компании опубликовали на DOU 6340 вакансии. После пикового показателя в марте, когда было около 8 тысяч позиций, количество предложений постепенно сокращается.
По итогам третьего квартала вакансий было на 6% меньше, чем во втором. При этом в прошлом году в этот период, напротив, наблюдался небольшой рост.

Маркетинг, Design и Front-end теряют вакансии

Больше всего в третьем квартале сократилось количество вакансий в маркетинге. Это, вероятно, связано с ограничением найма из-за иска FTC в экосистеме Genesis и сокращениями в отдельных компаниях. В частности, Genesis, Obrio, SKELAR, Universe и Headway снизили количество открытых позиций для маркетологов. Тем не менее, маркетинг остается категорией с наибольшим количеством вакансий в третьем квартале.
Также стало меньше предложений для дизайнеров, Front-end-инженеров, HR-специалистов, сотрудников поддержки, Node. js-разработчиков и Project Manager.
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Среди разработчиков больше всего сократилось количество вакансий для Ruby-специалистов — на 58%. Для iOS-разработчиков падение составило 49%, React Native — 33%, Android — 23%.
В то же время, количество вакансий возросло в направлениях Legal, Security, Hardware и Architect.
Среди разработчиков больше всего вакансий в сентябре было для Python-специалистов — 143 позиции. Для Front-end открыли 91 вакансию, в то время как в январе их было 302. В то же время резкого падения в Java не наблюдается — в сентябре было 89 вакансий.
Отдельно растет спрос на технические специальности. В сентябре было 146 вакансий для Embedded-специалистов и 274 — для Hardware.
Для Security количество вакансий в сентябре стало рекордным — 134 позиции.

Конкуренция за вакансии выросла

На фоне сокращения количества вакансий увеличивается количество людей, ищущих работу. Если в июне на вакансии на DOU откликалось около 22 тысяч кандидатов, то в июле-августе их количество выросло до 24 тысяч, а в сентябре — до 27 тысяч.
В результате среднее количество откликов на одну вакансию в сентябре достигло 38.
Самая высокая конкуренция среди разработчиков сейчас наблюдается у Front-end — в среднем 275 отзывов на одну вакансию. Для Node. js этот показатель составляет 185, PHP и React Native — по 110.
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Значительная конкуренция также среди QA — 113 откликов на вакансию, Project Manager — 70, Design — 63, HR — 44, Product Manager — 42, DevOps — 38 и AI/ML — 34.
В то же время, для отдельных технических специальностей ситуация значительно благоприятнее для кандидатов. У Hardware в сентябре было 274 вакансии и в среднем 3,5 отклика на одну позицию. Для Embedded — 160 вакансий и 6 откликов, Security — 134 вакансии и 8 откликов, SysAdmin — 116 вакансий и 12 откликов.

DefTech продолжает наращивать наем

На фоне общего сокращения вакансий продолжает расти количество предложений в DefTech. В сентябре здесь зафиксировали рекорд — 1395 открытых позиций.
В то же время, растет и количество откликов на такие вакансии. За месяц кандидаты оставили 12,7 тысячи откликов, то есть в среднем по 9 откликов на одну позицию.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ВакансииIT
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