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Новые лимиты на перевод с 14 ноября. Кому ограничат движение средств

Личные финансы
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Новые лимиты на перевод с 14 ноября. Кому ограничат движение средств
Новые лимиты на перевод с 14 ноября. Кому ограничат движение средств
С 14 ноября банки уменьшают месячные лимиты на переводы, проходящие без дополнительных проверок.
Это уже второй этап изменений по обновленному Меморандуму о прозрачности рынка платежных услуг. Банки его подписали 14 мая 2026 года.
Об этом идет речь в нашем новом видео.

Постоянные месячные лимиты

  • Для ФЛП первой группы — до 400 тысяч гривен. Сейчас предел 600 тысяч.
  • Для ФЛП второй и третьей групп — до 1 миллиона гривен. Сейчас это 3 миллиона.
  • для юридических лиц с признаками «компаний-оболочек» — до 2 миллионов гривен. Сейчас 5 миллионов.

Кого это касается

Касается не всех предпринимателей, а только определенных категорий. Это вновь ФЛП, «спящие» предприниматели, возобновляющие деятельность, а также новые и неактивные юридические лица. Сколько времени ФЛП считается «новым», каждый банк определяет по своим внутренним правилам. Обычно это от 6 до 12 месяцев.
Важно, что предел не запрещает платить больше. Банк считает сумму всех ваших платежей нарастающим итогом за месяц. Сверхлимитные переводы он автоматически не производит. Их производят только по платежной инструкции клиента и после того, как клиент документально подтвердит происхождение средств.

Для обычных людей

Для физических лиц ничего не меняется. Без подтверждения доходов для них действуют лимиты 50 тысяч гривен в месяц при высоком риске и 100 тысяч гривен в месяц при низком и среднем риске.
Больше деталей смотрите здесь:
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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