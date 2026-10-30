Новые лимиты на перевод с 14 ноября. Кому ограничат движение средств

С 14 ноября банки уменьшают месячные лимиты на переводы, проходящие без дополнительных проверок.

Это уже второй этап изменений по обновленному Меморандуму о прозрачности рынка платежных услуг. Банки его подписали 14 мая 2026 года.

Об этом идет речь в нашем новом видео.

Постоянные месячные лимиты

Для ФЛП первой группы — до 400 тысяч гривен. Сейчас предел 600 тысяч.

Для ФЛП второй и третьей групп — до 1 миллиона гривен. Сейчас это 3 миллиона.

для юридических лиц с признаками «компаний-оболочек» — до 2 миллионов гривен. Сейчас 5 миллионов.

Кого это касается

Касается не всех предпринимателей, а только определенных категорий. Это вновь ФЛП, «спящие» предприниматели, возобновляющие деятельность, а также новые и неактивные юридические лица. Сколько времени ФЛП считается «новым», каждый банк определяет по своим внутренним правилам. Обычно это от 6 до 12 месяцев.

Важно, что предел не запрещает платить больше. Банк считает сумму всех ваших платежей нарастающим итогом за месяц. Сверхлимитные переводы он автоматически не производит. Их производят только по платежной инструкции клиента и после того, как клиент документально подтвердит происхождение средств.

Для обычных людей

Для физических лиц ничего не меняется. Без подтверждения доходов для них действуют лимиты 50 тысяч гривен в месяц при высоком риске и 100 тысяч гривен в месяц при низком и среднем риске.