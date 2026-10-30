Бизнес назвал 2026 год самым тяжелым за время войны

Украинские компании продолжают работать в условиях истощения ресурсов, сокращения рынков и роста военных рисков. Несмотря на это, бизнес не отказывается от инвестиций, ищет новых клиентов и выходит на международные рынки.

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Gradus.

Большинство опрошенных руководителей назвали 2026 самым сложным за время полномасштабной войны. Если в начале вторжения главным вызовом была неожиданность, то сегодня бизнес понимает характер угроз, однако сталкивается с накопленным истощением ресурсов и отсутствием очевидных решений.

Компании продолжают инвестировать, но меняют стратегии

Несмотря на неопределенность и рост риска, украинские компании продолжают искать возможности для развития. Однако вместо крупных единовременных инвестиций все чаще выбирают поэтапные вложения, растягивают реализацию проектов во времени и готовят новые инициативы к запуску при более благоприятных условиях.

При этом долгосрочные цели бизнеса остаются, хотя операционные планы приходится пересматривать ежемесячно, а иногда и еженедельно. Сценарное планирование, в частности, подготовка к худшим вариантам развития событий, стало привычной управленческой практикой.

Военные риски заставляют бизнес пересматривать операционную эффективность

В 2026 году особую остроту приобрели атаки на экономическую инфраструктуру в тылу: склады, логистические центры, энергетические объекты и сети связи. Их последствия затрагивают целые цепи поставок, даже если отдельные компании напрямую не пострадали.

Через это бизнес пересматривает принципы операционной эффективности. Крупные централизованные склады и концентрированные производственные мощности, которые ранее помогали снижать издержки, стали источником дополнительных рисков.

Компании сознательно платят больше за устойчивость: распределяют активы между несколькими локациями, дублируют критические функции, создают резервы и инвестируют в автономное энергообеспечение.

Дефицит кадров стал одним из главных ограничений для развития бизнеса

Для многих участников исследования основным ограничением роста стал кадровый недостаток. Компаниям не хватает сильных менеджеров среднего звена, инженеров, квалифицированных рабочих и других специалистов. Вакансии остаются открытыми месяцами даже при конкурентных зарплатах.

В то же время руководители отмечают накопившееся психологическое истощение команд. В ответ компании инвестируют в поддержку работников, обучение, гибкие условия работы и меняют управленческие модели в пользу большей самостоятельности команд.

Еще один системный барьер — отсутствие действенных механизмов компенсации военных убытков и предсказуемых правил игры. Бизнес обращает внимание на ограниченный доступ к кредитованию, недостаточное страхование военных рисков и непредсказуемые регуляторные решения.

Поэтому главный запрос к государству — создать условия, при которых компании смогут самостоятельно инвестировать и восстанавливаться.

Какие решения помогают компаниям сохранять устойчивость

Исследование Gradus также позволило определить конкретные управленческие решения, которые компании уже используют для сохранения устойчивости и развития. Они охватывают четыре ключевых направления:

1. Работа с персоналом

Компании сохраняют зарплаты и рабочие места за мобилизованными работниками, организуют психологическую поддержку, внедряют гибкие графики и развивают свои программы обучения.

Также некоторые предприятия уменьшают количество подчиненных на одного руководителя, чтобы улучшить взаимодействие с командами.

2. Операционная устойчивость

Бизнес распределяет склады, серверы и производственные мощности между разными локациями, создает запасы сырья и запчастей, инвестирует в собственное энергообеспечение и резервную связь.

В ходе релокации компании пытаются переезжать вместе с работниками.

3. Инвестиции

Вместо полной заморозки проектов предприятия распределяют их реализацию на несколько этапов и вкладывают средства постепенно.

Также компании готовят инициативы к быстрому запуску при более благоприятных условиях или продают уже разработанные проекты другим инвесторам.

4. Поиск новых рынков

Украинские компании выходят на рынки других стран и континентов, осваивают новые сегменты, принимают участие в государственных заказах и продают излишки продукции другим участникам рынка.

В то же время, на международных рынках все важнее становится конкурентоспособность самого продукта, а не солидарность с Украиной.

Перспективы на 2027−2030 годы

Оценивая перспективы 2027−2030 годов, участники исследования рассматривают два сценария: продолжение войны, угрожающее дальнейшим сокращением экономики, и ее завершение, которое откроет возможности для масштабного восстановления и инвестиций.