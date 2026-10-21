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Каждый четвертый украинец продолжает работать даже во время красного уровня угрозы

Личные финансы
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37% украинцев не идут в укрытие, потому что оно далеко или труднодоступно
37% украинцев не идут в укрытие, потому что оно далеко или труднодоступно
В сентябре 2026 года воздушные тревоги в Киеве продолжались более 242 часов, из которых 85 часов пришлись на дневное время. Из-за угрозы ракетных ударов и дроновых атак часть компаний приостанавливает работу, однако некоторые работники продолжают выполнять свои обязанности или ищут более безопасное место без перехода в укрытие.
Об этом свидетельствуют результаты исследования OLX Работа.
В опросе принимали участие жители Киева (25%) и разных регионов: восточных (24%), западных (16%), центральных (13%), северных (13%), южных (6%). Частота воздушных тревог и уровень угроз могут отличаться, что влияет на решение руководства и работников по переходу в укрытие или другое безопасное место.

Как часто воздушные тревоги прерывают работу

Среди респондентов 53% имеют стационарное место работы, например офис, магазин или производство. Еще 9% работают в гибридном формате, который также предусматривает периодическое физическое присутствие.
Так, около трети опрашиваемых (30%) отметили, что они каждый день или почти каждый день вынуждены прерывать работу или менять место из-за воздушной тревоги. Еще 9% приходилось это делать несколько раз в неделю, 13% - несколько раз в месяц. 11% указали, что воздушная тревога прерывает их рабочий процесс реже, чем раз в месяц, а для 37% — почти никогда.
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Различают ли украинцы уровни воздушной тревоги

В сентябре 2026 года тревогу стали объявлять по двум уровням: желтый в случае дроновой атаки и красный из-за ракетной или баллистической опасности.
Так, по результатам опроса, только 2% респондентов не знают об этих уровнях воздушной тревоги, еще 19% слышали, но не до конца понимают разницу между ними. 79% респондентов отметили, что знают о разнице между желтой и красной воздушной тревогой.

Как работники ведут себя во время желтого и красного уровня угрозы

Респондентов спросили, как они поступают, если воздушная тревога застает их на работе. Самый распространенный ответ — продолжают работать.
Распределение ответов во время желтого уровня тревоги:
  • продолжают работать — 35%;
  • действуют по-разному в зависимости от ситуации — 29%;
  • переходят в более безопасное место в здании, но не в укрытие — 17%;
  • сразу идут в укрытие — 7%;
  • идут в укрытие, если угроза кажется серьезной — 5%;
  • действуют по решению руководителя — 6%.
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В то же время при красном уровне воздушной тревоги респонденты больше заботятся о собственной безопасности: доля тех, кто сразу идет в укрытие, растет с 7% до 20%, а продолжающих работать — уменьшается с 35% до 26%.
Распределение ответов во время красного уровня тревоги:
  • продолжают работать — 26%;
  • действуют по-разному в зависимости от ситуации — 25%;
  • переходят в более безопасное место в здании, но не в укрытие — 20%;
  • сразу идут в укрытие — 20%;
  • идут в укрытие, если угроза кажется серьезной — 4%;
  • действуют по решению руководителя — 5%.

Почему работники не идут в укрытие во время угрозы

Не все работники, реагирующие на воздушную тревогу, следуют в специально оборудованное укрытие. Чтобы выяснить причины, участникам опроса было предложено выбрать несколько вариантов ответа.
Чаще всего они не считают нужным каждый раз идти в укрытие — так отметили 38%. Некоторые аргументируют решение тем, что укрытие далеко или труднодоступно (37%) или неудобно, плохо обустроено (20%). Это может быть и собственное желание: 19% не идут в укрытие, потому что не хотят прерывать работу.
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Иногда возможность пройти в укрытие зависит не только от его наличия и состояния, но и места работы. Среди опрошенных пользователей 13% ответили, что их работодатель ожидает, что работа будет продолжаться и во время воздушной тревоги, а еще 11% не могут покинуть рабочее место из-за специфики своих задач.
Иногда рабочий процесс продолжается даже несмотря на желание работника уйти в укрытие: на 17% это регулярная ситуация, на 11% такое случалось несколько раз. Однако ориентировочно 53% респондентов отметили, что им не приходилось работать вопреки собственному желанию уйти в укрытие, а 19% затруднились ответить на этот вопрос.
По материалам:
Finance.ua
Работа
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