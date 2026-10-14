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В Киеве установят 14 мобильных укрытий возле остановок транспорта

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На первом этапе планируется установка 14 укрытий
На первом этапе планируется установка 14 укрытий
В Киеве планируют начать установку мобильных укрытий возле остановок общественного транспорта в конце октября — начале ноября.
Об этом и.о. начальника Киевской городской военной администрации Андрей Ткачев сообщил в телеэфире, передает Укринформ.
«Начнем уже где-то в конце октября — с начала ноября устанавливать такие укрытия у остановок общественного транспорта», — сказал Ткачев.

Где установят мобильные укрытия в Киеве

На первом этапе планируется установка 14 укрытий. Места их размещения пока не разглашают.
По его словам, мобильные укрытия помогут существенно усилить защиту гражданского населения в тех районах, где не хватает капитальных хранилищ.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в Украине ввели два уровня тревог. Желтый уровень объявляют в случае атаки дронов. Красный уровень означает повышенную угрозу ракетного или комбинированного удара. Красный уровень означает остановку работы и обязательный переход людей в укрытие.
По материалам:
Укрінформ
Киев
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