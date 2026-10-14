В Киеве установят 14 мобильных укрытий возле остановок транспорта

В Киеве планируют начать установку мобильных укрытий возле остановок общественного транспорта в конце октября — начале ноября.

Об этом и.о. начальника Киевской городской военной администрации Андрей Ткачев сообщил в телеэфире, передает Укринформ.

«Начнем уже где-то в конце октября — с начала ноября устанавливать такие укрытия у остановок общественного транспорта», — сказал Ткачев.

Где установят мобильные укрытия в Киеве

На первом этапе планируется установка 14 укрытий. Места их размещения пока не разглашают.

По его словам, мобильные укрытия помогут существенно усилить защиту гражданского населения в тех районах, где не хватает капитальных хранилищ.