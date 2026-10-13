Отдых без лишних затрат: в какие страны выгодно ехать на «все включено»

Отдых по системе all inclusive позволяет заранее рассчитать основные расходы на отпуск: проживание, питание и часть развлечений уже включены в стоимость отеля. Такой формат особенно популярен в Египте, Турции и Болгарии.

Во время путешествий в Испанию, Италию или Хорватию туристам часто выгоднее выбирать отели с завтраками или апартаменты и тратить деньги на местные рестораны и экскурсии.

В каких странах выгодно выбирать all inclusive

Египет

В Египте большой выбор отелей, работающих по системе «все включено». На некоторых курортах, в частности в Марса-Алами, за пределами гостиничных комплексов почти нет инфраструктуры для туристов. Поэтому основные услуги и развлечения отдыхающие получают непосредственно на территории отеля.

В стоимость all inclusive обычно входят проживание, трехразовое питание, перекусы в снек-барах, напитки и алкоголь. В некоторых отелях также есть аквапарки, анимационные программы и вечерние шоу.

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В то же время, меню в отельных ресторанах может быть специфическим и не всегда соответствовать вкусам украинских туристов.

Египет подойдет тем, кто хочет провести отпуск у моря, отдыхать на территории отеля и не тратить время на ежедневное планирование досуга. Дополнительным преимуществом является Красное море, которое остается теплым даже зимой. Выбор гостиниц и цен позволяет найти варианты для разных бюджетов.

Турция

Турция предлагает широкий выбор отелей с системой all inclusive, в том числе премиального уровня. В таких комплексах туристы могут рассчитывать на разнообразные продукты питания, широкий выбор напитков, современные номера и развитую инфраструктуру. В то же время стоимость отдыха здесь может быть выше, чем в Египте.

В турецких отелях доступны различные форматы обслуживания, включая all inclusive и ultra all inclusive. Последний может предусматривать расширенный список услуг и напитков, однако конкретное наполнение зависит от отеля.

Турция подойдет туристам, желающим провести большую часть отпуска на территории курортного комплекса и пользоваться его инфраструктурой.

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Болгария

В Болгарии система «все включено» обычно включает проживание, питание, напитки и доступ к части гостиничной инфраструктуры. Однако набор услуг существенно зависит от конкретного заведения: в бюджетных отелях оно может быть более скромным, чем в крупных курортных комплексах Турции или Египта.

Среди преимуществ Болгарии для украинских туристов возможность добраться до курортов автобусом и выбрать отдых по более доступной цене.

Когда лучше отказаться от all inclusive

Во время путешествий в Испанию, Италию или Хорватию туристам следует рассмотреть альтернативы системе «все включено». В этих странах много исторических памятников, живописных городов, туристических маршрутов и заведений с местной кухней.

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Если основная цель отпуска — исследовать окрестности, посещать экскурсии и пробовать традиционные блюда, проживание в отеле с завтраками может быть более практичным вариантом. Также можно арендовать апартаменты или виллу и самостоятельно планировать питание.