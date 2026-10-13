ЕС запустит единые правила финмониторинга: что изменится

С 10 июля 2027 года в Евросоюзе начнут действовать единые правила финансового мониторинга, а уже в 2028 году европейский орган по противодействию отмыванию средств AMLA приступит к непосредственному надзору за отдельными финансовыми учреждениями. Между тем, Украина готовит законодательные изменения для присоединения к SEPA — единой зоны платежей в евро.

О переходе ЕС в общую систему финмониторинга рассказала глава AMLA Бруна Сего, сообщает нардеп Ольга Василевская-Смаглюк.

Реформа предусматривает унификацию подходов к оценке рисков, надзору за финансовыми учреждениями и уведомления о подозрительных операциях.

Как будут работать новые правила финмониторинга

Единая система должна ввести общие методы оценки рисков и надзора, а также стандартизированные форматы сообщений о подозрительных финансовых операциях.

Среди основных вызовов — отличия в национальных практиках финансового мониторинга и качество данных, поступающих из 27 стран ЕС.

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Отдельное внимание будет уделено криптовалютному сектору. Его определили одним из стратегических приоритетов из-за сложности установления конечных владельцев, отслеживания транзакций и отличия в подходах к лицензированию криптокомпаний.

Отбор финансовых учреждений по прямому надзору AMLA проведет в 2027 году. В список смогут попасть учреждения, работающие по меньшей мере в шести странах Евросоюза. Окончательное решение будет зависеть от оценки рисков.

Что это значит для Украины и присоединение к SEPA

Параллельно Украина готовит законодательный пакет для присоединения к SEPA — единой зоне платежей в евро. В настоящее время у страны есть возможность пройти этот процесс при действующих условиях, до введения новых европейских правил финмониторинга.

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Если Украина не успеет присоединиться к SEPA к изменению правил, при дальнейшей интеграции придется учитывать обновленные требования ЕС. Они будут касаться проверки клиентов и владельцев компаний, оценки рисков и сообщения о подозрительных операциях.