0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕС запустит единые правила финмониторинга: что изменится

Мир
730
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Финансовый мониторинг
Финансовый мониторинг
С 10 июля 2027 года в Евросоюзе начнут действовать единые правила финансового мониторинга, а уже в 2028 году европейский орган по противодействию отмыванию средств AMLA приступит к непосредственному надзору за отдельными финансовыми учреждениями. Между тем, Украина готовит законодательные изменения для присоединения к SEPA — единой зоны платежей в евро.
О переходе ЕС в общую систему финмониторинга рассказала глава AMLA Бруна Сего, сообщает нардеп Ольга Василевская-Смаглюк.
Реформа предусматривает унификацию подходов к оценке рисков, надзору за финансовыми учреждениями и уведомления о подозрительных операциях.

Как будут работать новые правила финмониторинга

Единая система должна ввести общие методы оценки рисков и надзора, а также стандартизированные форматы сообщений о подозрительных финансовых операциях.
Среди основных вызовов — отличия в национальных практиках финансового мониторинга и качество данных, поступающих из 27 стран ЕС.
Читайте также
Отдельное внимание будет уделено криптовалютному сектору. Его определили одним из стратегических приоритетов из-за сложности установления конечных владельцев, отслеживания транзакций и отличия в подходах к лицензированию криптокомпаний.
Отбор финансовых учреждений по прямому надзору AMLA проведет в 2027 году. В список смогут попасть учреждения, работающие по меньшей мере в шести странах Евросоюза. Окончательное решение будет зависеть от оценки рисков.

Что это значит для Украины и присоединение к SEPA

Параллельно Украина готовит законодательный пакет для присоединения к SEPA — единой зоне платежей в евро. В настоящее время у страны есть возможность пройти этот процесс при действующих условиях, до введения новых европейских правил финмониторинга.
Если Украина не успеет присоединиться к SEPA к изменению правил, при дальнейшей интеграции придется учитывать обновленные требования ЕС. Они будут касаться проверки клиентов и владельцев компаний, оценки рисков и сообщения о подозрительных операциях.
Ранее мы сообщали, что сообщения о «налоге в 18% на каждый перевод», «автоматическое списание средств» и «тотальный контроль за банковскими картами» в последнее время все чаще появляются в информационном пространстве. Впрочем, далеко не все они соответствуют действительности. В каких случаях денежные переводы действительно могут заинтересовать налоговую или банк, а когда волноваться не стоит — рассказали здесь.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ЕСФинансовый мониторинг
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems