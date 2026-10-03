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Лучшие направления для путешествий в 2027 году

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Куда поехать в 2027 году
Куда поехать в 2027 году, Фото: magnific
Издательство Lonely Planet обнародовало рейтинг Best in Travel 2027 — подборку мест, которые следует посетить в следующем году. В список вошли 50 направлений в Европе, Америке, Азии, Африке, Австралии и Антарктиде.

Что такое Best in Travel 2027 от Lonely Planet

Best in Travel 2027 — ежегодная подборка издательства Lonely Planet, крупнейшего в мире издателя о путешествиях.
В рейтинг вошли 50 направлений на разных континентах: от горных массивов региона Венето в Италии и вулканического побережья Монтсеррата до Красного центра Австралии и солончаков Гуджарата.
Издательство традиционно обнародует такой список осенью и советует, куда отправиться в следующем году.
В новой подборке представлены города, исторические регионы, острова, национальные парки и маршруты для путешествий. Это позволяет выбрать направление под разный формат отдыха.
Рейтинг был сформирован авторами издательства на основе собственного опыта. Они лично побывали в каждой локации, оценили ее на месте и включили в список те направления, которые готовы посоветовать другим путешественникам.

Куда поехать в Европе в 2027 году: 10 направлений

Европейская часть рейтинга насчитывает 10 локаций в девяти странах. Италия получила две позиции, остальные страны — по одной:
  • регион Венето, Италия;
  • Липарские острова, Италия;
  • город Сканер-мед-Фальстербу, Швеция;
  • фьорд Киллари, Ирландия;
  • город Леон, Испания;
  • город Дессау, Германия;
  • маршрут Дорога Наполеона, Франция;
  • город Шибеник, Хорватия;
  • Эгейское море, Греция;
  • Путь Святого Катберта, Великобритания.
Кроме городов и морских направлений, в европейский список вошли два маршрута: Дорога Наполеона во Франции и Путь Святого Катберта в Великобритании.

Куда поехать в Америке

В Северной Америке издательство рекомендует остров Принца Эдуарда в Канаде, Нью-Мексико в США и долину Гуадалупе в Мексике.
Из Центральной Америки в список попал город Гранада в Никарагуа.
Южную Америку в рейтинге представляет Аргентина с городом Барилоче и Озерным краем.
Также авторы подборки отметили побережье Монтсеррата с его вулканическими ландшафтами.

Лучшие направления Азии и Австралии

В Азии Lonely Planet советует посетить город Дарджилинг и солончаки Гуджарата в Индии, Дананг во Вьетнаме и регион Тохоку в Японии.
Австралию в рейтинге представляет Красный центр — одно из направлений, которые авторы выделили среди 50 рекомендаций года.

Африка и Антарктида

С африканских направлений в подборку вошли национальные парки Цаво-Ист и Цаво-Вест в Кении, а также Национальный парк Гомбе-Стрим в Танзании. Отдельную позицию в рейтинге получил Антарктический полуостров.
Полный список Best in Travel 2027 насчитывает 50 локаций, поэтому в нем есть и другие направления для планирования путешествий в следующем году.
По материалам:
visitukraine.today
Путешествия
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