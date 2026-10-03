Лучшие направления для путешествий в 2027 году

Куда поехать в 2027 году, Фото: magnific

Издательство Lonely Planet обнародовало рейтинг Best in Travel 2027 — подборку мест, которые следует посетить в следующем году. В список вошли 50 направлений в Европе, Америке, Азии, Африке, Австралии и Антарктиде.

Что такое Best in Travel 2027 от Lonely Planet

Best in Travel 2027 — ежегодная подборка издательства Lonely Planet, крупнейшего в мире издателя о путешествиях.

В рейтинг вошли 50 направлений на разных континентах: от горных массивов региона Венето в Италии и вулканического побережья Монтсеррата до Красного центра Австралии и солончаков Гуджарата.

Издательство традиционно обнародует такой список осенью и советует, куда отправиться в следующем году.

В новой подборке представлены города, исторические регионы, острова, национальные парки и маршруты для путешествий. Это позволяет выбрать направление под разный формат отдыха.

Рейтинг был сформирован авторами издательства на основе собственного опыта. Они лично побывали в каждой локации, оценили ее на месте и включили в список те направления, которые готовы посоветовать другим путешественникам.

Куда поехать в Европе в 2027 году: 10 направлений

Европейская часть рейтинга насчитывает 10 локаций в девяти странах. Италия получила две позиции, остальные страны — по одной:

регион Венето, Италия;

Липарские острова, Италия;

город Сканер-мед-Фальстербу, Швеция;

фьорд Киллари, Ирландия;

город Леон, Испания;

город Дессау, Германия;

маршрут Дорога Наполеона, Франция;

город Шибеник, Хорватия;

Эгейское море, Греция;

Путь Святого Катберта, Великобритания.

Кроме городов и морских направлений, в европейский список вошли два маршрута: Дорога Наполеона во Франции и Путь Святого Катберта в Великобритании.

Куда поехать в Америке

В Северной Америке издательство рекомендует остров Принца Эдуарда в Канаде, Нью-Мексико в США и долину Гуадалупе в Мексике.

Из Центральной Америки в список попал город Гранада в Никарагуа.

Южную Америку в рейтинге представляет Аргентина с городом Барилоче и Озерным краем.

Также авторы подборки отметили побережье Монтсеррата с его вулканическими ландшафтами.

Лучшие направления Азии и Австралии

В Азии Lonely Planet советует посетить город Дарджилинг и солончаки Гуджарата в Индии, Дананг во Вьетнаме и регион Тохоку в Японии.

Австралию в рейтинге представляет Красный центр — одно из направлений, которые авторы выделили среди 50 рекомендаций года.

Африка и Антарктида

С африканских направлений в подборку вошли национальные парки Цаво-Ист и Цаво-Вест в Кении, а также Национальный парк Гомбе-Стрим в Танзании. Отдельную позицию в рейтинге получил Антарктический полуостров.