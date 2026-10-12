Венесуэла разрешила Starlink работать в стране Вчера 22:27 — Мир Добавьте Finance.ua в избранные источники Google Это разрешение является частью соглашения с американской компанией

Временный президент Венесуэлы Делси Родригес разрешила спутниковому интернет-сервису Starlink, принадлежащему компании SpaceX Илона Маска, работать в стране. Об этом сообщает Reuters. По данным агентства, это разрешение является частью соглашения с американской компанией. Читайте также Украина работает над собственным аналогом Starlink — Зеленский Подразделение SpaceX, занимающееся спутниковым интернетом, продолжает расширять глобальную базу абонентов благодаря запускам дополнительных спутников и расширению спектра услуг для потребителей, предприятий, авиации, морского транспорта и правительственных структур. Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что SpaceX сделала важный шаг к запуску глобального мобильного сервиса Starlink Mobile. Федеральная комиссия по связи США (FCC) предоставила компании разрешение на международное предоставление телекоммуникационных услуг. Это открывает возможность расширить Starlink Mobile за пределы американского рынка.

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