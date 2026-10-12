Венесуэла разрешила Starlink работать в стране

Подразделение SpaceX, занимающееся спутниковым интернетом, продолжает расширять глобальную базу абонентов благодаря запускам дополнительных спутников и расширению спектра услуг для потребителей, предприятий, авиации, морского транспорта и правительственных структур.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что SpaceX сделала важный шаг к запуску глобального мобильного сервиса Starlink Mobile. Федеральная комиссия по связи США (FCC) предоставила компании разрешение на международное предоставление телекоммуникационных услуг. Это открывает возможность расширить Starlink Mobile за пределы американского рынка.