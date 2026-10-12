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Венесуэла разрешила Starlink работать в стране

Мир
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Это разрешение является частью соглашения с американской компанией
Это разрешение является частью соглашения с американской компанией
Временный президент Венесуэлы Делси Родригес разрешила спутниковому интернет-сервису Starlink, принадлежащему компании SpaceX Илона Маска, работать в стране.
Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, это разрешение является частью соглашения с американской компанией.
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Подразделение SpaceX, занимающееся спутниковым интернетом, продолжает расширять глобальную базу абонентов благодаря запускам дополнительных спутников и расширению спектра услуг для потребителей, предприятий, авиации, морского транспорта и правительственных структур.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что SpaceX сделала важный шаг к запуску глобального мобильного сервиса Starlink Mobile. Федеральная комиссия по связи США (FCC) предоставила компании разрешение на международное предоставление телекоммуникационных услуг. Это открывает возможность расширить Starlink Mobile за пределы американского рынка.
По материалам:
Mind
Starlink
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