Украина ввела санкции против производителей российской баллистики

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против российских субъектов, которые причастны к производству баллистических ракет, способствуют обходу санкций в финансовой сфере и лиц, действуют в интересах россии на временно оккупированных территориях нашей страны.

О чем идет речь

В первый санкционный список вошли 70 россиян, причастных к изготовлению баллистических ракет «Искандер-М» и «Циркон», которыми россия наносит массированные удары по украинским городам и общинам, чтобы убивать людей и уничтожать гражданскую инфраструктуру.

Только за эту неделю россия убила 153 и ранила 723 человека в Украине. Разрушены и повреждены жилые дома, предприятия, медицинские учреждения, школы, детские сады, университеты, были удары по украинской энергетике. И в этих террористических ударах россия применила около 1450 авиабомб, более 1640 ударных дронов и 75 ракет разных типов, в частности баллистику.

В ответ на эти постоянные атаки Украина применяет не только дальнобойные санкции, но и санкции против ключевых сотрудников предприятий российского ОПК и химической отрасли, участвующих в непрерывном промышленном цикле для производства баллистики.

Среди них работники Воткинского завода, Института машиностроения имени В.В. «ВНИИР-Прогресс», «Машиностроитель», «Авангард», имени Свердлова и имени Морозова, Воскресенского агрегатного завода, а также научно-исследовательских институтов «Полюс» и «Субмикрон». Все эти предприятия уже находятся под санкциями Украины и частично США, Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Австралии, Японии, Канады и Новой Зеландии.

«Предприятия, которые производят Искандеры и Цирконы, уже давно под санкциями Украины и большинства партнеров. Однако ракеты собирают конкретные люди: инженеры, технологи, руководители производства. Теперь мы вносим в санкционный список и их, 70 ключевых работников ракетной цепи, от химических заводов, поставляющих компоненты горючего и взрывчатки, в сборочные цехи Воткинская. Каждый, кто делает ракеты для ударов по украинским городам, должен понимать: ответственность персональная, и ее не миновать», — подчеркнул советник — уполномоченный Президента по санкционной политике Владислав Власюк.

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В санкционном пакете лиц, помогающих россии обходить санкции в финансовой сфере, 28 физических и 27 юридических лиц

Среди них компании — операторы криптобирж, сервисы обмена криптовалют, их руководители и владельцы.

Ограничения также введены против руководителей и владельцев компаний, принадлежащих к теневой банковской сети A7 и предлагают публично инструменты обхода финансовых санкций. Ранее санкции против сети А7 были введены Соединенными Штатами Америки.

Еще одним решением санкции применены против 10 физических и 21 юридического лица, а также против двух морских судов, являющихся пособниками России и действующих в ее интересах на временно оккупированных территориях Украины. Они финансируют эту непровоцированную и агрессивную войну России против Украины и Украинского народа, разворовывают наши природные ресурсы и распространяют российскую пропаганду.